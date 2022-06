“Borghi in jazz”,

festival itinerante

di sette concerti

LA RASSEGNA, organizzata dall’associazione musicale e culturale “Tolentino Jazz”, si svilupperà fra il 23 giugno e il 3 settembre nei comuni di Pollenza, Colmurano, Serrapetrona, Belforte del Chienti, Ripe San Ginesio, Caldarola e Tolentino

9 Giugno 2022 - Ore 18:05 - caricamento letture

Pronta a partire la rassegna “Borghi in jazz”, festival itinerante con sette concerti nei comuni di Pollenza, Colmurano, Serrapetrona, Belforte del Chienti, Ripe San Ginesio, Caldarola e Tolentino fra il 23 giugno e il 3 settembre. Il format, promosso e organizzato dall’associazione musicale e culturale “Tolentino Jazz”, prevede di associare l’evento a iniziative che promuovano le caratteristiche del singolo territorio: degustazione di vini e prodotti locali, mostre fotografiche e/o esposizioni di prodotti di artigianato locali, combinando musica, arte, natura ed enogastronomia per valorizzare le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio e in particolare dei piccoli borghi dell’entroterra.

Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa da Giorgio Cacchiarelli e Angelo Pippa dell’associazione “Tolentino Jazz” e in rappresentanza dei comuni Silvia Tatò (Tolentino), Stefano Tordini (Comurano) Giovanni Ciarlantini (Caldarola) Carla Budassi (Belforte del Chienti) e Michele Bocci (Serrapetrona).

Questi i concerti e i borghi coinvolti (tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ed inizieranno alle 21).

– 23 giugno, a Pollenza, piazza della Libertà (in caso di pioggia al Teatro Verdi): Alessandra Doria Quartet.

– 16 luglio, a Colmurano, piazza Carradori: Marta Giulioni Quartet.

– 23 luglio, a Serrapetrona, piazza Santa Maria Laura Avanzolini: Settetto – Sings Bacharach.

– 6 agosto, a Belforte, piazza Umberto: I Mixtape.

– 21 agosto, a Ripe San Ginesio, piazza Vittorio Emanuele II: Anna Laura Alvear Calderon Trio.

– 27 agosto, a Caldarola, istituto comprensivo De Magistris piazzale Umberto I (in caso di maltempo centro polivalente Tonelli): Manuela Ciunna Quartet.

– 3 settembre, a Tolentino, piazza della Libertà (in caso di maltempo teatro Vaccaj): Karima Quartet “No Filter”.

Il programma proposto, come annunciato, prevede la serata finale a Tolentino il 3 settembre con il concerto di Karima, giovane cantante che dopo il successo ottenuto nella trasmissione televisiva Amici ha intrapreso la carriera di interprete partecipando al Festival di Sanremo, dove ha collaborato con Burt Bacharach e Mario Biondi. L’anno successivo ha aperto il concerto di Whitney Houston, interpretandone successivamente il ruolo nella versione del musical teatrale The Bodyguard. Oggi è considerata una delle maggiori interpreti jazz e soul.

© RIPRODUZIONE RISERVATA