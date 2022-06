Tragico schianto frontale

tra una moto e una mietitrebbia:

muore un 26enne

CASTELFIDARDO - La tragedia intorno alle 13, lungo via XXV Aprile. Sul posto il 118, carabinieri, Polizia locale e eliambulanza. La strada è stata chiusa alla circolazione

8 Giugno 2022 - Ore 15:13 - caricamento letture

Gravissimo incidente a Castelfidardo, morto un giovane di 26 anni. E’ successo lungo via XXV Aprile, all’altezza dell’ospedale. Il giovane, R. M., di Castelfidardo, ha perso la vita mentre si trovava in moto in uno schianto con una mietritrebbia. Le cause e la dinamica dell’incidente sono in fase di accertamento e ricostruzione da parte di carabinieri e polizia locale intervenuti sul posto, che nel frattempo hanno chiuso la strada alla circolazione. A seguito dell’impatto, il centauro è stato sbalzato dalla moto finendo rovinosamente sull’asfalto. Chiamati i soccorsi, sul posto sono arrivati 118 e vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo, all’arrivo dei soccorritori, sono apparse immediatamente gravi. Subito sono iniziate le manovre rianimatorie ed è stato richiesto anche l’intervento di Icaro, alzatosi in volo dalla piazzola dell’ospedale di Torrette. Arrivato in zona, quando dall’elicottero si stava verricellando l’équipe medica, il servizio è stato annullato perché per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Stando ad una primissima ricostruzione effettuata, sembra che il giovane stesse incolonnato dietro ad un’auto mentre, nella corsia opposta, stava sopraggiungendo la mietitrebbia. Qualcosa è accaduto quando il giovane è ripartito, a bassa velocità, finendo però contro il mezzo. Nel punto in cui si è verificata la tragedia, si trova un dosso artificiale. Possibile che questo gli abbia fatto perdere l’equilibrio e il controllo della moto. Tutti accertamenti ancora da verificare e, dunque, al vaglio.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA