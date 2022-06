Passerella per l’ingresso in acqua,

sedia per muoversi sulla sabbia:

tre nuove postazioni per i disabili

POTENZA PICENA - Sunbeach, L’Ancora e Giamirma sono i tre balneari che si doteranno delle strutture fornite dal Comune, grazie all’adesione ad un relativo bando della Regione

Una passerella a rotoli, avvolgibile, di 27,50 metri per agevolare l’ingresso in acqua e una sedia job munita di ruote studiate per muoversi sulla sabbia: è questa la dotazione che il comune di Potenza Picena consegnerà nei prossimi giorni ai tre chalet che hanno risposto alla manifestazione d’interesse emanata dall’amministrazione per agevolare l’accesso in spiaggia alle persone con difficoltà motorie. Sunbeach, L’Ancora e Giamirma: questi i tre balneari di Porto Potenza che allestiranno, nella propria area di concessione, le tre postazioni. Un provvedimento possibile grazie all’adesione al relativo bando della Regione, istituito con decreto numero 12/SMD del 10 marzo 2020. «Siamo consapevoli – dice il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini – di quanto, troppo spesso, le persone con disabilità siano costrette a delle rinunce a causa dell’assenza di adeguati strumenti di accesso alle strutture e ai servizi. Noi vogliamo che il nostro litorale sia inclusivo. Per questo, anche quest’anno, abbiamo scelto di dare seguito a questa importante opportunità. Ringraziamo gli chalet che hanno risposto alla nostra manifestazione d’interesse, permettendo così a Porto Potenza di offrire una possibilità importante a cittadini e turisti».

