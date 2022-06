L’ambasciatrice della Palestina

in visita a Recanati

OSPITE - Abeer Odeh ha incontrato il sindaco Antonio Bravi e, accompagnata dalla contessa Olimpia Leopardi, ha visitato Casa Leopardi

8 Giugno 2022 - Ore 16:49 - caricamento letture

L’ambasciatrice dello Stato di Palestina, Abeer Odeh, ha visitato la città di Recanati. Seguita dalla sua scorta, ha visitato il colle dell’orto dell’infinito con il presidente del centro studi leopardiani Fabio Corvatta.

Ha proseguito la visita a Casa Leopardi, dove è stata accolta dalla contessa Olimpia Leopardi, che l’ha accompagnata all’interno del palazzo di famiglia, in biblioteca e tra le sale e gli appartamenti privati che hanno visto nascere e crescere Giacomo Leopardi. «È stato un grande piacere accogliere l’ambasciatore nella nostra dimora – ha raccontato la contessa -. Una donna dotata di una profonda sensibilità che ha dimostrato grande interesse per la vita e l’ opera del poeta esprimendo il desiderio di poter ritornare presto a visitare i luoghi dell’infanzia per approfondire il pensiero leopardiano».

La visita recanatese si è conclusa nello storico palazzo comunale di piazza Giacomo Leopardi con l’incontro ufficiale con il sindaco Antonio Bravi: «Un colloquio molto cordiale in cui abbiamo piacevolmente discusso di vari argomenti, da quelli legati agli aspetti culturali e turistici della nostra città a quelli di carattere internazionale in merito alle accresciute difficoltà in Palestina di questi ultimi mesi». Il sindaco Bravi ha omaggiato l’ambasciatrice dello stato di Palestina Abeer Odeh e la sua delegazione al seguito con alcune importanti opere sulla storia antica e contemporanea del territorio di Recanati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA