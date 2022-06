Spaccio, 33enne in carcere

PORTO RECANATI - Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri e trovato con due grammi di cocaina e un coltello, portato in caserma si è scoperto che su di lui pendeva anche un ordine di carcerazione

7 Giugno 2022 - Ore 16:01 - caricamento letture

Spaccio, arrestato un 33enne. E’ successo ieri sera a Porto Recanati, quando i carabinieri hanno fermato il giovane, tunisino, durante un normale controllo per le vie del centro. Il 33enne era senza documenti e fin da subito ha mostrato segni di nervosismo, tanto che i militari hanno deciso di approfondire il controllo. Dalla successiva perquisizione sono così saltati fuori un coltello a serramanico e quattro dosi di cocaina, per un totale appunto di due grammi, che l’uomo aveva in tasca. E’ stato quindi denunciato per porto abusivo del coltello e per spaccio e accompagnato in caserma a Civitanova, negli uffici del Nucleo operativo e radiomobile. Qui, in seguito ad ulteriori accertamenti, è emerso che sul 33enne pendeva già un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Ascoli per una condanna definitiva di 3 anni e sei mesi sempre per spaccio. Il 33enne è stato quindi trasferito nel carcere di Fermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA