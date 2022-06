Le foto di Massimo Zanconi

in mostra alla Casa del Fanciullo

MORROVALLE - “Progetti” è il titolo scelto per la serata in cui il fotografo esporrà alcune sue opere dialogando sulla sua arte: appuntamento in programma giovedì alle 21,15

7 Giugno 2022 - Ore 16:45 - caricamento letture

Giovedì sera alle 21,15 all’oratorio Casa del Fanciullo, la Fototeca Comunale organizza un incontro con il fotografo Massimo Zanconi, che durante “Progetti”, questo il titolo scelto per la serata, esporrà alcune sue opere dialogando sulla sua arte. Zanconi, nato e cresciuto a Macerata dove tutt’ora ha il suo studio, è un fotografo di lungo corso, con un bagaglio di esperienze ricco e variegato durante la sua carriera. Nel 2015 dà alle stampe la sua prima pubblicazione “Macerata la mia città”, ma ha all’attivo anche viaggi a Cuba e spedizioni al Polo Nord, oltre a una lunga lista di mostre ed esposizioni singole e collettive cui ha partecipato nel corso degli anni. Un’altra iniziativa che conferma il ritorno a pieno regime, dopo le ristrettezze dettate dalla pandemia, dell’attività del gruppo guidato dal presidente Luigino Cipriani. Si tratta infatti del secondo appuntamento organizzato dalla Fototeca Comunale nelle ultime settimane, dopo quello molto partecipato con le “Storie d’Acqua” di Paolo Verdarelli.

