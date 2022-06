Festa della Repubblica,

la Costituzione ai neo diciottenni

SAN SEVERINO - Il Comune ne ha consegnato una copia a 18 studenti che frequentano le scuole superiori. Il sindaco Rosa Piermattei: «Siate coraggiosi»

Festa della Repubblica, una copia della Costituzione ai neo diciottenni di San Severino. L’ha consegnata l’amministrazione settempedana nel corso di una cerimonia davanti al teatro Feronia.

«Un momento solenne di festa per tanti ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età – scrive il Comune -. Ne sono stati scelti 18, un numero simbolico, tra i moltissimi studenti che frequentano le scuole superiori, anche in alcuni centri limitrofi».

A ricevere il volumetto, che racchiude le regole della vita sociale e le norme dell’ordinamento dello Stato, sono stati Diego Alesi, Claudio Bianchini, Riccardo Bonifazi, Michele Cannillo, Ilia Ciriaci, Anna Maria Coacci, Riccardo Esposto, Mattia Minichelli, Giovanni Molinaro, Goffredo Monteneri, Leonardo Pacini, Francesco Ram, Luca Rocci, Filippo Ronci, Natan Rrika, Rosalba Sabbatini, Federico Shabani e Alessio Veroli.

Presenti alla manifestazione autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e d’arma e di volontariato, tanti cittadini insieme agli studenti delle scuole. Con il gonfalone della città di San Severino il vice sindaco e assessore comunale alla Cultura Vanna Bianconi, il presidente del Consiglio comunale Sandro Granata, i consiglieri Tacisio Antognozzi, Alessandra Aronne, Luca Bonci e Tiziana Gazzellini. Presente anche il vice sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi Giulia Bravi.

Durante la cerimonia i componenti del baby Consiglio hanno letto i primi dodici articoli, quelli che regolano i principi fondamentali.

«Abbiamo dedicato questa giornata alla migliore gioventù della città e ai tanti giovani che hanno già compiuto, o si apprestano a farlo, il diciottesimo anno di età – sottolinea l’assessore Bianconi -. E’ a loro che affidiamo la nostra società, non in questa occasione ma ogni giorno. Sono loro la nostra speranza e questo non dobbiamo mai dimenticarlo».

Assente perché impegnato alla cerimonia provinciale del 2 giugno organizzata dalla Prefettura di Macerata il sindaco Rosa Piermattei, che ha indirizzato ai giovani il proprio saluto con un concreto invito: «Siate coraggiosi». Durante la manifestazione ha prestato servizio il corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani”, diretto dal maestro Vanni Belfiore.

