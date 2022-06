Bancarelle e stand

SAN SEVERINO - Domani (5 giugno) le celebrazioni in città. Ordinanza su sosta e transito

Festa del patrono, a San Severino domani è tempo di bancarelle e stand fino a tarda sera. Una domenica dedicata in città ai festeggiamenti per il patrono e che al tempo stesso comporta un impegno organizzativo da parte del Comune che ha previsto, tramite il comando di polizia locale, una serie di modifiche alla sosta e al transito.

Nel dettaglio l’ordinanza prevede, dalle 6 del mattino alla fine delle celebrazioni, il divieto di transito e sosta, in viale Eustachio (dall’intersezione con viale Bigioli all’intersezione con via San Sebastiano/Gorgonero), il divieto di transito, ma con ammessa la sosta, in via Campo Fiera, traversa Procacci, traversa Marozzi, traversa Puccitelli e via Tardoli, insieme al divieto di transito e sosta in via San Sebastiano e nel parcheggio della stazione, nel piazzale Don Minzoni, in viale Matteotti e in viale Mazzini (dall’intersezione con piazzale Don Minzoni a via Alessandro Volta). Inoltre viene istituito il divieto di sosta e il doppio senso di circolazione in via Alessandro Volta (lato di collegamento con il piazzale della stazione). Divieti di transito e sosta, con rimozione, interesseranno via Dante Alighieri (dall’intersezione con via Matteotti all’intersezione con via Alessandro Manzoni, eccetto veicoli autorizzati dei commercianti presenti alla mostra mercato). Sarà poi obbligatorio svoltare a destra in via XX Settembre, all’altezza dell’intersezione con via Alessandro Manzoni. Divieto di transito anche in viale Mazzini, dall’intersezione con la rotatoria del “Don Orione” e fino all’intersezione con via Alessandro Volta. Vi sarà direzione obbligatoria verso lo Stadio “Ciarapica” (provinciale 502) oppure si potrà procedere con inversione sulla rotatoria per via San Michele, eccetto residenti del rione Mazzini, carico/scarico, veicoli forze di polizia e di emergenza, operatori della fiera. In via eccezionale viene revocato, per la durata della manifestazione, il divieto di transito e sosta in piazza Del Popolo, dal civico numero 19 al civico numero 45. Si potrà circolare e sostare su tutta la piazza.

I parcheggi consigliati sono, per chi proviene da Tolentino, Serrapetrona e via San Michele, i piazzali antistanti lo stadio comunale e il palazzetto dello sport oltre allo slargo sterrato in via Bramante. I parcheggi consigliati per chi proviene dalla provinciale 361 San Severino Centro – Castelraimondo sono quelli di via D’Alessandro e del piazzale Luzio.

