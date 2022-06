“Rassegna dei Sibillini”,

i cori all’Orto dei Pensatori

MACERATA - La 37esima edizione della manifestazione in programma domani alle 18

3 Giugno 2022

Si svolgerà domani, sabato, alle 18 a Macerata, all’Orto dei Pensatori dell’università di Filosofia in via Garibaldi, la 37esima edizione della “Rassegna dei Sibillini”, la manifestazione più importante organizzata ogni anno dal Coro Sibilla Cai. L’evento vede la partecipazione di alcune tra le espressioni più prestigiose della coralità nazionale. «Ormai si tratta di una tradizione che procede, ininterrotta, dal 1986, una vera e propria rassegna di canto popolare e di montagna che continua a far sorridere di nostalgia e a far rivivere il tempo della giovinezza, degli amori, ma anche della guerra e della lontananza dai nostri cari – scrivono gli organizzatori -. Per questa occasione abbiamo invitato la Corale dei Laghi di Tarzo e Revine Lago a cantare insieme a noi dopo essere stati loro ospiti nel 2019. Sarà una festa vera, senza normative stringenti a causa del Covid, in un pomeriggio che ci auguriamo, con il garrire delle rondini sopra di noi, possa anticipare un’estate serena e spensierata».

