Premiazioni “Archeo Junior”,

la piazza di Morrovalle diventa

una mostra a cielo aperto

PREMIAZIONE dei vincitori del concorso domenica alle 11, organizzato dalla sezione locale dell'Archeoclub d’Italia in collaborazione con il Comune

3 Giugno 2022 - Ore 12:51 - caricamento letture

Si svolgerà domenica mattina alle 11 in piazza Vittorio Emanuele la premiazione dei vincitori della 23° edizione del concorso “Archeo Junior”, organizzato dall’Archeoclub d’Italia-Sezione di Morrovalle in collaborazione con il Comune di Morrovalle.

Il concorso, che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-culturale cittadino sollecitando le giovani generazioni allo studio e all’interesse dello stesso, ha visto la partecipazione di circa 480 studenti delle scuole cittadine e si articolava in due sezioni: quella riservata ai bambini delle scuole dell’infanzia, che dovevano proporre degli elaborati sul tema “Aspetti, luoghi, parchi, monumento che caratterizzano la mia città”, e quella riservata invece agli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado sul tema “Per musei, archivi e biblioteche alla ricerca di personaggi, storie e avvenimenti che fecero grande Morrovalle.

Domenica mattina in piazza Vittorio Emanuele la presidente dell’Archeoclub Nazzarena Acquaroli consegnerà ai vincitori, selezionati nel corso delle scorse settimane, dei buoni per acquistare materiale didattico. Ma oltre alla vittoria, per tutti gli studenti e i docenti ci sarà la soddisfazione di vedere i propri elaborati esposti per tutta la giornata: le opere realizzata, infatti, resteranno nel cuore del centro storico fino alle 19, grazie all’installazione di appositi pannelli sulle pareti degli edifici che si affacciano sulla piazza stessa.

«Un lavoro lungo e laborioso che ancora dobbiamo completare – spiega Acquaroli – ma che portiamo avanti con grande piacere vista la risposta che ha avuto il concorso negli anni. Ad ogni alunno daremo un attestato di partecipazione e per loro già questo è molto importante».

La sezione morrovallese dell’Archeoclub, intanto, è già al lavoro per la prossima iniziativa, quella del 17-18-19 giugno prossimi in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia: una tre giorni di visite e conferenze che avranno al centro la nuova sezione archeologica del Museo di Palazzo Lazzarini.

