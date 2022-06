Mostra ornitologica

e delle arti venatorie

al castello della Rancia

TOLENTINO - Inaugurata l'esposizione organizzata dal presidente della sezione locale della Federcaccia

Inaugurata la “Mostra Ornitologica e delle Arti Venatorie” nella splendida cornice del Castello della Rancia di Tolentino, al primo piano del mastio, in una suggestiva stanza che si affaccia sul ponte di ingresso al castello.

«Un grande lavoro svolto dal presidente della Federcaccia di Tolentino Francesco Marchetti e dai suoi collaboratori per esporre nelle apposite teche gli oltre 200 esemplari di uccelli imbalsamati, gentilmente donati dal tassidermista tolentinate Corrado Moscati Corrado, e diversi utensili e attrezzature utilizzati in passato per la caccia, messi a disposizione da alcuni soci federcacciatori – si legge in una nota di Nazzareno Galassi, presidente provinciale Federcaccia Macerata -. La mostra è fruibile a chiunque desideri visitare il castello, comprese scolaresche e comitive, ed a breve sarà anche ampliata. Negli interventi delle autorità è stato dimostrato grande apprezzamento nei confronti dell’iniziativa per il suo valore storico e culturale, ribadendo che l’attuale figura del cacciatore è quella del gestore effettivo del nostro territorio».

