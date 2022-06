L’Atm batte Viterbo

e conquista il primato del girone

TENNIS - Roboante vittoria per 6-0 per la squadra di Macerata capitanata da Fabiano Tombolini e Alessio Cherri al circolo di via dei Velini. E' il secondo cappotto dopo quello rifilato a Terracina. La promozione in B1 si avvicina

3 Giugno 2022 - Ore 13:07 - caricamento letture

Superlativa prova della squadra dell’Associazione Tennis Macerata nel Campionato di serie B2: battuto 6-0 in casa il Circolo Tennis Viterbo. La sfida di ieri arriva dopo l’altra roboante vittoria, sempre per 6-0, che l’Atm ha portato a casa dalla trasferta di Terracina. E ora la squadra capitanata da Fabiano Tombolini e Alessio Cherri è prima nel girone con la promozione in B1, obiettivo di inizio stagione, sempre più vicina.

Nel confronto di ieri andato in scena al circolo di via Dei Velini, la svolta è arrivata dalla sudatissime vittorie di Nicolas Compagnucci e di Iacopo Sada.

Compagnucci dopo 3 ore di gioco e una battaglia impressionante ha battuto in tre set il bravissimo Montani, mentre Sada ha avuto la meglio in due set sul giovane giocatore cecoslovacco Havlicek che ha al suo attivo già 3 punti Atp. Vittorie sul velluto entrambe in 2 set per Tommaso Compagnucci e Remi Boutillier i quali hanno deliziato con giocate di altissimo livello il numeroso pubblico (tra cui anche l’assessore Andrea Marchiori) accorso a sostenere i nostri ragazzi. A completare l’en-plein sono stati i due doppi Compagnucci-Compagnucci e Boutillier-Sada vinti entrambi in 2 set.

Testa, cuore, sacrificio, coraggio e cattiveria non mancano ai ragazzi di questo fantastico gruppo, prossima sfida a Orvieto.

