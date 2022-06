Dj Fargetta a Corridonia,

si danza in piazza del Popolo

MUSICA - L'evento stasera dalle 22, si esibirà insieme da Area 69 in People's Square e disco Dj party

3 Giugno 2022 - Ore 14:56 - caricamento letture

Il mitico dj Fargetta a Corridonia, stasera dalle 22 fino a tarda notte si esibirà in piazza del Popolo insieme ad Area 69 in People’s Square, disco Dj party. «Un portento del mix, capace di entusiasmare e far ballare generazioni diverse – si legge in una nota degli organizzatori -. Corridonia si appresta quindi ad ospitare venerdì 3 giugno il dj Fargetta, leader di Radio Deejay dove ha iniziato a lavorare a fine anni ’80 grazie alla proposta dell’amico Linus. Anni di successi, di Deejay Parade, di sequenze mixate, di dischi entrati nelle classifiche inglesi, di tv insieme ad Albertino. Ha collaborato con Sagi Rei, Angelo Branduardi, Mario Biondi, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio con i quali ha partecipato a Sanremo e tanti altri artisti. Le sue hit hanno scalato le classifiche e fatto ballare milioni di persone. L’evento è organizzato dal Comune con la collaborazione tecnica del centro socio culturale Monsignor Raffaele Vita».

