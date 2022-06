Costituzione ai neo 18enni

«Siate consapevoli

dei vostri diritti e doveri»

FIUMINATA - Ragazzi e ragazze sono stati protagonisti della Festa della Repubblica

3 Giugno 2022 - Ore 16:00 - caricamento letture

«Bravi cittadini e consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri»: è stato questo l’auspicio che il sindaco di Fiuminata Vincenzo Felicioli ha rivolto alle ragazze ed ai ragazzi che sono appena diventati maggiorenni, che ieri sono stati protagonisti della Festa della Repubblica, celebrata a Fiuminata, con l’amministrazione comunale e la banda cittadina che ha suonato l’inno di Mameli. Felicioli ha ricordato l’importanza della carta costituzionale, come patto su cui si fonda la Repubblica italiana, esempio di democrazia e libertà nata proprio dal sacrificio di tanti giovani che hanno combattuto per restituire all’Italia la propria libertà. E’ stato poi il primo cittadino, rigorosamente in fascia tricolore, a consegnare a tutti i neomaggiorenni una copia della Costituzione, invitandoli a leggerla e a farsi testimoni attivi della sua conoscenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA