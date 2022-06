Bombardamento al ponte ferroviario,

due eventi per ricordare

MACERATA - Le bombe hanno colpito la zona delle Vergini. Oggi alla 21 serata in memoria di quei fatti, il 14 giugno messa e deposizione della corona d'alloro

3 Giugno 2022 - Ore 16:15

Bombardamento del ponte ferroviario alle Vergini di Macerata 78 anni fa, serata (oggi, 3 giugno, alle 21) in ricordo di quei fatti. Si svolgerà al centro sociale Acli Santa Maria delle Vergini e chiunque potrà portare una testimonianza di quei tragici fatti. Il 14 giugno ci sarà una messa di suffragio celebrata nella Chiesa-tenda di Santa Maria delle Vergini. Al termine sarà deposta una corona di alloro sulla lapide eretta in contrada Vallebona, dove caddero le bombe. A organizzare il Comune con il centro sociale Acli, l’associazione nazionale vittime di guerra e Associazione nazionale mutilati per servizio.

