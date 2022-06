Una carovana tricolore

per la festa della Repubblica

IN SELLA - Il "B C Giro" è tornato dopo due anni di stop causa pandemia, lo ha fatto nel segno della solidarietà per Montecassiano e Montelupone

2 Giugno 2022 - Ore 15:48 - caricamento letture

Festa della Repubblica nel nome della solidarietà per Montecassiano e Montelupone che, dopo due anni di assenza, hanno rivissuto il B C giro. Colorata di verde bianco e rosso la carovana di 150 persone ha pedalato da Montecassiano, con tappa a Sambucheto fino a San Firmano (e ritorno) ritrovando quella che era diventata una divertente tradizione nel giorno della festa della Repubblica.

Nell’edizione di questa mattina, la numero 8, organizzata da un gruppo di amici guidato da Aldo Massei e con la collaborazione del VeloClub guidata dal presidente Enrico Bravi, hanno partecipato tanti bambini e famiglie che con gioia e voglia di divertirsi hanno anche sfidato il sole godendosi la passeggiata in bicicletta sulla vallata del Potenza.

Ad aprire la fila il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena che a San Firmano è stato accolto dal collega Rolando Pecora (primo cittadino di Montelupone). Entrambi hanno sottolineato il valore della solidarietà «Per rifuggire da una condizione che ci vede alle volte divisi, come mostrano anche i fatti che stanno accadendo in questi mesi di guerra non lontana da noi – ha detto il sindaco Catena – Ripenso, dunque, alla festa di oggi, la festa della Repubblica, con la quale l’Italia dopo anni di combattimento usciva da un regime. Oggi viviamo in democrazia, non dobbiamo mai dare per scontata la sua importanza e impegnarci affinché sia una condizione a cui non dover mai rinunciare. Dobbiamo difendere la Repubblica, la sua Costituzione, dagli autoritarismi e da chi vorrebbe pieni poteri, dal populismo e dall’antipolitica».

Lo stesso ha ribadito il primo cittadino di Montelupone: «È fondamentale lavorare a monte. Io prima di essere sindaco sono stato un medico, abituato dunque a fare delle analisi per poi trovare una soluzione. Riportato a quanto viviamo nei nostri giorni, una prima medicina, una prima terapia di contrasto alle divisioni è la solidarietà, come l’iniziativa di oggi che è espressione di collaborazione: anni fa abbiamo deciso di metterci insieme per ottenere un risultato che possa essere utili a tutti. Collaborare per obiettivi importanti. La solidarietà è la medicina più importante per fare in modo che alcuni problemi si manifestino almeno in modo più attenuato. Per me oggi è un piacere accogliervi e io vi ringrazio di esserci». I fondi raccolti con la quota di partecipazione al B C Giro saranno devoluti all’Avulss di Montecassiano, presente all’iniziativa con il presidente Costantino Carlini, da sempre impegnata nel sociale.

