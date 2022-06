Stylo Aka Space, nuovo album

«E’ il mio bilancio

di una vita intera»

MUSICA - Luca Verdinelli, rapper di Civitanova esce con Drink Card sui digital stores e su Spotify

2 Giugno 2022 - Ore 11:06 - caricamento letture

Stylo Aka Space torna a far parlare di sé con “Drink Card” il nuovo disco disponibile nei digital stores e su Spotify. Luca Verdinelli, 34 anni, di Civitanova, conosciuto nel ondo della musica come Stylo Aka Space ha al suo attivo ben otto album, compreso l’ultimo, appunto “Drink Card” che arriva a due anni dall’uscita dell’ultimo pezzo e rappresenta un cambio di rotta.

«Un disco in cui tempo e consapevolezza sembrano essere i temi chiave – si legge in una nota – ormai l’artista ci ha abituato a un continuo rinnovamento e cambi di stile dove un sound melodico si fonde in armonia con il rap. Questo disco arriva un po’ come arrivano i bilanci di fine anno, in cui ci si interroga su vari temi, come ad esempio la consapevolezza del tempo che passa ma lascia certe ferite sempre uguali, mai rimarginate del tutto. Accettarsi e chiedere di essere accettati, perché il tempo passa ma non cancella ciò che si è, né i tormenti di una vita intera».

L’artista è in questo album maturo per affrontare le cose. «Gli ultimi anni – spiega – hanno portato con sé tanto tempo per pensare ed ascoltarsi, in cui ogni brano sembra legato all’altro da un filo rosso e dentro ci ritrovi una vita intera. Dopo tanto tempo dedicato a pensare al passato adesso tutto ciò che serve è guardare al presente, vivere frame dopo frame con sé stessi allo specchio, un sé che oggi guarda tutti dritto negli occhi, senza la paura del peso del giudizio». Perché tutto ciò che si vorrebbe in fondo è solo l’amore e quello, si sa, va preso intensamente, quasi come fosse una dolce dipendenza, così come la sua musica per i suoi fan.

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA