Consulmarche Risorse Umane da oltre 40 anni fornisce servizi e consulenza specializzati ed altamente professionali nell’ambito della gestione delle risorse umane alle aziende di ogni dimensione ed operanti in diversi settore merceologici.

I consulenti di Consulmarche Risorse Umane sono professionisti che, grazie ad esperienza e competenza maturate negli anni, sanno guidare le imprese nel processo di recruiting, individuando ogni volta le figure più adatte a soddisfare le necessità espresse dall’azienda, sanno guidare le imprese nello sviluppo dei propri collaboratori, individuando percorsi formativi, motivazionali e premianti, per far crescere le aziende.

Ecco le ricerche in corso, per maggiori approfondimenti e per candidarsi visitare il sito www.consulmarche.com e inviare una e-mail a selezione@consulmarche.com

Simonelli Group, leader nella produzione di macchine per il settore Horeca, che esporta i suoi prodotti in tutto il mondo, ci ha incaricato di selezionare un:

PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR Rif. 425

Che si occuperà della progettazione e prototipazione dei prodotti, individuando nuove soluzioni economicamente sostenibili. Il neoassunto avrà la possibilità di crescita interna. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella progettazione meccanica in 3D.

QUALITY MANAGER RIF. 416

Che sarà responsabile del Sistema Qualità Aziendale, coordinerà le attività del team dedicato e sarà inserito in team polifunzionali di miglioramento prodotto.

Il candidato ideale ha una Laurea in Ingegneria ed una buona conoscenza della lingua inglese.

JUNIOR EXPORT AREA MANAGER ASIA PACIFIC Rif. 409

Che avrà il compito di gestire in prima persona tutte le attività commerciali per lo sviluppo del mercato a lui assegnato, condurrà le trattative commerciali direttamente sul campo con i clienti per il raggiungimento degli obiettivi concordati con la Direzione.

Il candidato ideale è laureato ha maturato un’esperienza, se pure breve, nel ruolo presso aziende modernamente organizzate, possiede un’ottima conoscenza della lingua inglese.

FUNZIONARIO TECNICO-COMMERCIALE RIF. 407

Che si occuperà dello sviluppo e del coordinamento dei servizi di assistenza tecnica, nei mercati esteri a lui assegnati, delle attività di data management e di formazione anche attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali dedicate.

Il candidato ideale è preferibilmente un laureato in discipline scientifiche con almeno 2/3 anni di esperienza in ruoli tecnico-commerciali e possiede ottima conoscenza della lingua inglese.

EXPORT AREA MANAGER RIF. 408

Che avrà il compito di gestire tutte le attività commerciali per lo sviluppo del mercato estero a lui assegnato (EST EUROPA) e condurrà in prima persona le trattative commerciali con i clienti per il raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Il candidato ideale è Laureato, ha 30-40 anni, ha maturato un’esperienza nel ruolo presso aziende modernamente organizzate, possiede un’ottima conoscenza della LINGUA INGLESE.

Sede dell’azienda: Provincia di Macerata

HP Composites SpA, azienda leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di componenti in materiale composito avanzato rinforzato in fibra di carbonio per i settori automotive, motorsport, per un potenziamento della propria struttura, ci ha incaricato di selezionare un:

INGEGNERE GESTIONE PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE RIF. 418

Che si occuperà della pianificazione della produzione e verifica lo stato di avanzamento della commessa, garantendo il rispetto dei tempi di consegna concordati con il cliente. Si occuperà dell’analisi degli ordini e delle commesse in essere, della verifica delle risorse disponibili e dell’elaborazione di un piano di produzione per reparto.

Il candidato ideale ha conseguito una Laurea in Ingegneria ed ha maturato un’esperienza nel ruolo di almeno 2 – 3 anni presso aziende industriali di medio-grande dimensione.

PROJECT MANAGER RIF. 419

che, rispondendo alla Direzione Commerciale, sarà responsabile del processo di sviluppo e gestione della commessa, dalla fase iniziale di elaborazione Offerta e relativa trattativa, fino alla pianificazione e coordinamento della fase di sviluppo, avvio e messa in produzione.

Il candidato ideale è laureato in Ingegneria e ha maturato un’esperienza di almeno 3 anni in ruoli Project Manager, Customer Manager oppure ruoli Tecnico Commerciali in aziende B2B che lavorano su commessa. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede dell’azienda: provincia di Ascoli Piceno

Storica e consolidata azienda di medie dimensioni operante nel settore agricolo, per un potenziamento della struttura, ci ha incaricato di selezionare un:

IMPIEGATO/A CONTABILE E ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE RIF. 420

che si occuperà delle attività amministrative e contabili per la società quali prima nota e registrazioni contabili, emissione ed inserimento fatture, controllo incassi e pagamenti e della gestione dei rapporti con le banche; si occuperà, inoltre, delle attività di Controllo di Gestione quali reportistica periodica e budget da presentare alla Direzione.

Il candidato ideale ha una Laurea in materie Economiche ed ha maturato un’esperienza in ruoli contabili e/o amministrativi di almeno 2-3 anni.

Sede dell’azienda: Provincia di Macerata

Il porto turistico La Marina Dorica S.p.A. di Ancona, importante e consolidata Azienda specializzata nei servizi di gestione nautico-turistico portuale, caratterizzata da un ambiente dinamico ed altamente professionale, ci ha incaricato di selezionare un:

IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO RIF. 421

che si occuperà in prima persona delle attività amministrative e contabili (registrazioni contabili sia attive che passive, controllo degli incassi e dei pagamenti, prima nota).

Il candidato ideale possiede una Laurea in discipline Economiche, ha maturato un’esperienza di almeno 3-4 anni nel ruolo presso aziende modernamente organizzate di medie dimensioni. È gradita la conoscenza base della contabilità analitica e del controllo di gestione.

Sede dell’azienda: Ancona

Azienda metalmeccanica di respiro internazionale, Leader nel settore di riferimento con prodotti altamente tecnologici, ci ha incaricato di selezionare un:

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE RIF. 415

Che si occuperà in prima persona delle registrazioni contabili, controllo degli incassi e dei pagamenti, prima nota, emissione fatture e si interfaccerà con lo studio commerciale di riferimento. La risorsa verrà inserita all’interno di un team e risponderà direttamente al Responsabile Amministrativo e finanziario. Nel medio periodo la risorsa di occuperà della gestione degli istituti di credito e della pianificazione finanziaria.

Il candidato ideale possiede una Laurea in discipline Economiche, ha maturato un’esperienza di almeno 2-3 anni nel ruolo presso aziende modernamente organizzate di medie dimensioni.

RESPONSABILE FINANZIARIO RIF. 424

Che, coordinando il team di risorse presenti nell’Area, sarà coinvolto in prima persona nella gestione degli Istituti di credito, nella pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo oltre che nella predisposizione del budget di tesoreria. Coordinerà, inoltre, tutte le attività di predisposizione del bilancio sia d’esercizio che consolidato. La risorsa avrà la responsabilità dell’analisi e pianificazione economica e finanziaria dell’azienda.

Il candidato ideale è laureato in materie Economiche ed ha maturato una significativa esperienza nel ruolo, soprattutto nella gestione finanziaria di impresa, presso aziende di produzione modernamente organizzate.

Sede dell’azienda: Ancona Sud a confine con la provincia di Macerata

Storica e consolidata azienda multinazionale operante nel settore metalmeccanico, leader nel settore di riferimento, per la sua sede italiana in forte espansione, necessita dell’inserimento di un:

RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE RIF. 423

Che si occuperà della gestione delle attività di Reporting, Budgeting e Forecasting nel rispetto delle scadenze prefissate e sarà responsabile di tutte le attività relative al Controllo di Gestione aziendale per la sede italiana:

Il candidato ideale ha conseguito una Laurea in Economia e Commercio o Finanza o Controllo di Gestione o discipline affini ed ha maturato un’esperienza nel ruolo di almeno 3 – 4 anni presso aziende industriali

Sede dell’azienda: provincia di Ascoli Piceno

Per candidarsi visitare il sito www.consulmarche.com oppure inviare una mail a selezione@consulmarche.com.

