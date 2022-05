Un sorso d’Europa in centro,

al via gli Aperitivi (Foto)

MACERATA - Questa sera, a 1.096 giorni di distanza, è ripartita la manifestazione che caratterizzerà il capoluogo sino a sabato

11 Maggio 2022 - Ore 21:04 - caricamento letture

(Foto di Fabio Falcioni)

1.096 giorni dopo Macerata ritrova gli Aperitivi europei. Questa sera la città si è animata di bandiere di tutta Europa, l’ultima volta era stato l’11 maggio 2019. Da oggi e fino al 14 maggio, con un giorno in più rispetto al passato, i 61 locali che hanno aderito all’iniziativa proporranno piatti tipici del Paese che hanno “adottato” per la manifestazione.

Ce n’è per tutti i gusti, dalla Grecia alla Spagna, dalla Germania alla Norvegia, all’Irlanda per fare un giro per l’Europa (non sono rappresentate Ucraina e Russia) senza muoversi dal capoluogo. O per chi è arrivato da fuori, facendo un salto a Macerata. Il programma è ricchissimo, in piazza della Libertà è aperto lo Stand Casa Europa e ci sono una serie di attività che vanno dai giochi alla proiezione di film in lingua, a dibattiti pubblici e tavole rotonde, allo sport. Per citare qualche iniziativa, venerdì (13 maggio), in piazza della Libertà, ci sarà lo stand di prevenzione di Stammibene, progetto del Dipartimento dipendenze patologiche dell’Area Vasta 3 e realizzato in collaborazione con l’Associazione Glatad onlus e cooperativa Pars ‘Pio Carosi’. Sabato 14 maggio, in concomitanza con la Notte dei Musei, Palazzo Buonaccorsi e lo Sferisterio saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 23.Alle 19 e alle 21,30 ci saranno due speciali visite guidate della Torre Civica. Il 14 maggio dalle 15 alle 22 alla Terrazza dei popoli ai Giardini Diaz ci saranno spazi dedicati alle associazioni sportive maceratesi che intendono far conoscere la propria attività attraverso dimostrazioni, laboratori, mini tornei.

In occasione della manifestazione sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità e alla sosta. Tra queste da oggi al 13 maggio dalle 16,30 alle 2 del giorno successivo, e il 14 maggio dalle 16,30 alle 3 del giorno successivo divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Annessione, via Garibaldi, via Don Minzoni, da via Zara fino a piazza della Libertà, corso della Repubblica, corso Matteotti, via Gramsci, piazza Oberdan. Chiusura al traffico del centro storico per tutti i giorni della manifestazione dalle 19 alle 2 del giorno successivo (sabato 14 fino alle 3).

I veicoli muniti di permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm (non interdette dai divieti temporanei per la manifestazione), comprese quelle in struttura coperta e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone. Ci sono poi delle prescrizioni relative alle bevande. No alla somministrazione di bevande in bicchieri di vetro e alla vendita in contenitori di vetro o alluminio per le attività e i distributori automatici che si trovano all’interno del centro storico e in corso Cavour, corso Cairoli, piazza Nazario Sauro, viale Trieste e nelle relative traverse delle stesse, fatta eccezione della somministrazione al tavolo anche all’aperto. Questo dalle 19 e fino al termine della manifestazione, per ogni singolo giorno di svolgimento.

Inoltre è vietata la somministrazione e la vendita, di qualsiasi bevanda o cibo nelle aree esterne ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali o artigianali, a partire dalle 1 nei giorni feriali (da oggi al 13 maggio) e dalle 2 nei giorni prefestivi (notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio). L’ordinanza vieta la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglia o contenitore di vetro o di alluminio, dalle 19 e sino al termine della manifestazione, per ogni singolo giorno di svolgimento.

Ecco l’elenco degli esercizi commerciali che partecipano: La Rotonda Lounge Bar (Lituania), al Casolare (Austria), Almalù (Grecia), Bacco Perbacco (Grecia), Bar Delizie (Germania), Bar Ezio (Spagna), Bar Ginetta (Macedonia), Bar Mercurio (Germania), Bar Otto Bocciofila Maceratese (Paesi Bassi), Bar Romcaffè (Francia), Bar Villetti (Estonia), Basquiat Bistrot (Francia), Birreria Fabric (Norvegia), Birroteca Beer Bang (Repubblica Ceca), Black and White (Germania), Burning (Estonia), Cabaret (Belgio), Caffè centrale (Germania), Caffè Corso (Spagna), CaffettOne (Spagna), Civico 37 (Irlanda), Crazy Burger (Portogallo), CrisGlo Bar (Spagna), DiGusto (Irlanda), Forneria Garibaldi (Germania), Friends Caffè (Albania), H.A.B (Germania), Il Cortile (Portogallo), Il Formo Matteo (Francia), Il Pozzo (Spagna), Koinè Vineria (Slovenia), La Botte Gaia (Francia), Lokanda Mala gel (Belgio), Lord Bio (Spagna), Macerati – Spiriti Conviviali (Belgio), Maga Cacao (Spagna), Maia Fucina Gourmet (Francia), MaMò (Grecia), Mastro Gelato (Grecia), Mcfast pizza & burger (Repubblica Ceca), MoMA Food (Belgio), Mon Amour Cafè (Germania), Mymarca (Germania), Osteria Agnese (Islanda), Osteria Il Quartino (Spagna), Panino Marino (Irlanda), Mistic pizza (Irlanda), Pizzeria Ristorante Bel Mondo (Romania), Pizzeria Roberta (Turchia), Pizzeria Scalette (Belgio), Porchetteria Centrale (Belgio), Ristorante Pizzeria Da Silvano (Portogallo), Samo fuori dal corso (Spagna), Spritz & Chips (Paesi Bassi), Spulla (Paesi Bassi), Taverna degli Amici (Romania), Tempo scaduto (Paesi Bassi), Tutto Pepe (Repubblica Ceca), VerdeCaffe (Portogallo), Vere Italie (Norvegia) e Zerodiciannove (Germania).

© RIPRODUZIONE RISERVATA