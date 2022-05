Arriva il Padel club Green Planet

«Investire in un nuovo centro

ci dà speranza per il futuro»

TOLENTINO - L'impianto realizzato da Giacomo Miccini vicino all'uscita della superstrada di Sforzacosta: domenica l'inaugurazione. Tre i campi super panoramici di ultima generazione, bar, area relax e uno spazio per i bimbi. Dal punto di vista tecnico sarà rappresentato dal maestro Alessandro Pescetti. «Speriamo di diventare un punto di riferimento a livello regionale e non solo»

11 Maggio 2022 - Ore 10:49 - caricamento letture

Tre campi di ultima generazione, super panoramici e immersi nel verde. Domenica si inaugura, vicino all’uscita della superstrada di Sforzacosta, il Padel Club Green Planet.

A realizzare l’impianto Giacomo Miccini, che ha già messo in piedi il Padel Club Porto Recanati. La struttura sorge nel territorio di Tolentino, a soli 7 Km dal centro di Macerata e oltre ai tre campi con finiture in carbonio, standard World Padel Tour, ci sono anche un bar, l’area relax, gli spogliatoi, uno spazio interamente dedicato al divertimento dei più piccoli ed un ampio parcheggio gratuito. Ad arricchire il livello di istruttori, già molto alto per la presenza dello stesso Miccini in primis e di Morris Maracci, ci sarà anche il maestro Alessandro Pescetti, punto di riferimento nel settore a livello nazionale e non solo. Sarà lui la figura che rappresenterà il club dal punto di vista tecnico.

Il giovane imprenditore di Recanati pochi mesi fa aveva denunciato proprio su Cronache Maceratesi che, a causa della troppa burocrazia, non era riuscito a realizzare un progetto simile in uno dei capannoni dismessi della zona industriale di Corridonia. Con il caro energia conseguente alla crisi dovuta dalla guerra Russia-Ucraina a fare il resto. «Proprio dopo l’articolo – spiega Miccini – il gestore del centro Green Planet mi ha contattato e abbiamo trovato un’intesa per realizzare il padel club. Stavo pensando di lasciar perdere, invece sono riuscito a investire in un nuovo centro. E questo ci dà un po’ di speranza per il futuro. Ora speriamo di diventare un punto di riferimento non solo a livello regionale, ma nazionale, coinvolgendo anche i bambini con appositi corsi».

Domenica, per l’inaugurazione, campi gratis dalle 9 alle 24 e gadget in regalo.

