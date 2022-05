Tempi biblici per la gara del verde,

il Comune molla la Regione

e rispunta la Meridiana

MACERATA - Da un anno e mezzo non ci sono notizie della gara che l'ente di Palazzo Raffaello aveva annunciato come prossima su scala marchigiana volendo mettere in rete tutte le municipalità. Tra le aziende a cui è stata affidata la pulizia c'è anche la cooperativa al centro della vicenda sulla gestione del canile

Affidamento diretto per circa 125mila euro a tre imprese maceratesi del servizio di taglio dell’erba e di manutenzione del verde pubblico. La determina appena firmata dal dirigente dei Servizi tecnici del comune di Macerata contiene però degli elementi utili di riflessione.

La prima è che il Comune ricorre all’affidamento diretto specificando che da quasi un anno e mezzo la Regione dice che è “pronta” a fare una gara su base regionale, la seconda che tra le società scelte per l’affidamento diretto c’è la coop Meridiana, quella al centro di forti critiche – anche dall’amministrazione – per la vicenda del canile comunale che gestisce.

Ecco cosa si legge nella motivazione della determina del Comune in cui l’ente spiega che la Regione aveva comunicato nel novembre 2020 «di essere in procinto di avviare l’iniziativa di acquisto inerente il servizio di global service del patrimonio stradale e del verde pubblico per tutte le amministrazioni delle Marche; considerato che a tutt’oggi la procedura per l’affidamento non è stata ancora conclusa e vista la crescita esponenziale della vegetazione nelle aree a maggiore utenza, in quelle a elevata meccanizzazione, nelle pertinenze scolastiche e al cimitero, si ritiene opportuno procedere per l’annualità 2022 all’affidamento diretto del servizio».

Ed ecco gli affidamenti per le tre aree in cui è stata suddivisa la città: per la prima importo di 32mila euro e affidamento all’impresa Il Verde di Mogetta Marco e Matteo snc con sede in località Piani Rossi di Corridonia, per la seconda 31mila euro e affidamento all’impresa Verde più di Scattolini Edoardo con sede a Tolentino e per la terza 64mila e affidamento alla Meridiana Cooperativa Sociale con sede in contrada Vallebona, 2 a Macerata.

