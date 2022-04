Morrovalle, Peppe Di Stefano

svela i segreti di Milanello

CALCIO - Una serata da tutto esaurito nella cornice dell’auditorium Borgo Marconi, che ha visto come protagonista il giornalista di Sky Sport

30 Aprile 2022 - Ore 18:25 - caricamento letture

Una serata da tutto esaurito quella che si è registrata ieri nella splendida cornice dell’auditorium Borgo Marconi di Morrovalle, che ha visto come protagonista il noto giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, autore del libro “Milanello: la casa del Diavolo”.

Un evento a forti tinte rossonere che, però, non ha disdegnato di richiamare alla partecipazione anche moltissimi tifosi di altre squadre, nonché amanti dello sport e addetti ai lavori. Ne è scaturito un colpo d’occhio pazzesco, con gli oltre 200 posti a disposizione tutti gremiti. Dopo una prima introduzione del padrone di casa Alver Torresi, Di Stefano ha dialogato con l’altra organizzatrice della serata, Marta Bitti, e Stefano Ravaglia, giornalista ravennate tifoso del Milan. Si sono susseguiti aneddoti e retroscena vissuti tra le mura di Milanello ed estrapolati dalle pagine del libro: dal rapporto del presidente Silvio Berlusconi con gli organi di stampa ai racconti legati a personalità di spicco dello spogliatoio rossonero come Rino Gattuso, George Weah, Sebastiano Rossi, Christian Abbiati e Clarence Seedorf, fino ad arrivare ai giorni nostri con un Milan capolista di Serie A e padrone del suo destino.

Non sono mancati anche i contributi audiovisivi di personaggi di spicco del panorama calcistico, come Carlo Pellegatti, Maurizio Ganz, Daniele Daino, Filippo Galli e Alberto Zaccheroni, che hanno rispettivamente raccontato storie e curiosità vissuti in prima persona nella loro carriera da calciatori, allenatori e cronisti vicini al mondo Milan. A portare la loro testimonianza in presenza anche Roberto Lattanzi, uno dei tecnici più longevi del panorama calcistico marchigiano, nonché ex difensore rossonero, Giulia Leonardi, avvocatessa esperta di diritto sportivo ed influencer molto attiva sui social, e Silvio Pagliari, osservatore, dirigente e agente di calciatori che ha approfondito la tematica del rapporto tra giornalisti e procuratori riportando aneddoti che coinvolgevano lo stesso Peppe Di Stefano alle porte di Milanello.

Soddisfazione ed entusiasmo anche per il sindaco di Morrovalle, Andrea Staffolani, che, dopo la presentazione del “Grand Hotel Calciomercato” di Gianluca di Marzio dello scorso 7 febbraio, ha visto nuovamente la sua Morrovalle trasformarsi nella capitale del calcio nazionale. «Una serata meravigliosa – è stato, invece, il commento di un orgoglioso Peppe Di Stefano, che ha ringraziato i presenti, non senza dedicare una menzione particolare alle prelibatezze culinarie assaggiate nel suo soggiorno marchigiano -. Grazie ai tantissimi arrivati a Morrovalle da tutta la regione. Mi avete riservato un’accoglienza inaspettata e dolcissima. Posti unici, gente sorridente, intraprendente e coraggiosa. Il mare, l’aria buona, le colline, tanto verde e borghi incantevoli. E poi il Ciasculo: che bontà. Sono state sedici ore intense, senza respiro, ma indimenticabili».

