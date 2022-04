A Sambucheto nuovi bagni pubblici

«Erano stati danneggiati più volte

Ora c’è la videosorveglianza»

MONTECASSIANO - Conclusi i lavori alla struttura spesso oggetto di atti vandalici in passato

Si sono conclusi oggi i lavori di sistemazione dei bagni pubblici nei giardini nella frazione di Sambucheto di Montecassiano.

Da qualche anno – fa sapere l’amministrazione – i bagni pubblici dei giardinetti risultavano inutilizzabili a causa di ripetuti quanto pesanti atti vandalici che ne hanno compromesso l’uso e la funzionalità.

«Già più volte – ha ricordato l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Carnevali – l’amministrazione ha investito risorse per la riparazione dei danni rilevati, ma inutilmente a causa delle azioni di danneggiamento da parte di ignoti che si sono ripetute nel tempo con cadenza tanto frequente quanto disarmante». A questo punto l’amministrazione per evitare lo sperpero di denaro pubblico, ha deciso di realizzare la riqualificazione dei bagni solo una volta predisposto e reso funzionante il sistema di videosorveglianza che si è concretizzato nel corso del 2021 in vari siti del territorio comunale, compresa l’area dei giardini pubblici di Sambucheto.

«L’intervento – prosegue l’amministrazione – ha riguardato la sostituzione dei sanitari, la pulizia e la sistemazione dei rivestimenti e delle porte esterne. Inoltre è stata riparata la tubazione dell’acqua che ha reso possibile la messa in funzione sia dei bagni che della fontanella esterna. I lavori sono stati eseguiti dagli operai comunali in economia».

