Approvati bilancio consuntivo

e la variazione per il 2022

MONTECASSIANO - Jacopo Carelli entra come nuovo consigliere. Il sindaco Catena: «Stanziate risorse per tanti interventi. Gli Uffici stanno sostenendo uno sforzo straordinario per partecipare ai numerosi bandi usciti e che usciranno con i fondi Pnrr»

27 Aprile 2022 - Ore 13:49 - caricamento letture

Approvati bilancio consuntivo 2021 e variazione di bilancio 2022, Jacopo Carelli entra in consiglio comunale. Sono questi i tre punti discussi ieri pomeriggio nell’assise comunale di Montecassiano. Il primo, dunque, è stato la presa d’atto dell’ingresso come consigliere di Jacopo Carelli «a cui ha lasciato spazio generosamente Paolo Carnevali – ha spiegato il sindaco Leonardo Catena a margine dell’assise – che ho confermato come assessore esterno e con le stesse importanti deleghe ai Lavori pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Viabilità e Suap. Un ringraziamento sincero a Paolo che ci dà la possibilità di far maturare un’esperienza amministrativa ad un altro giovane che aveva avuto un ampio consenso alle scorse elezioni. Con l’ingresso di Jacopo Carelli, Simone Mengoni e Tristano Grandinetti abbiamo aggiunto tre giovani di qualità che insieme agli altri giovani Ilaria Matteucci, Paolo Carnevali e Paolo Spernanzoni possono rappresentare gli amministratori locali del futuro. Il sottoscritto, Katia, Fiorella e Barbara possiamo garantire un contributo di esperienza ed immutato entusiasmo in un bel mix con i nuovi consiglieri. Elementi di innovazione che ci daranno la spinta per chiudere al meglio questo mandato e candidarci a dare continuità all’azione amministrativa anche nel 2024».

Il secondo punto trattato ha riguardato il bilancio consuntivo del 2021 «che si è chiuso con diversi investimenti (lavori alla Scuola di Sambucheto, lavori riqualificazione al campo Ferri del Capoluogo, ampliamento del cimitero, manutenzioni strade) e con un risultato positivo che si traduce in un avanzo di circa 390 mila euro tra somme libere e vincolate ad investimenti – si legge nella nota del Comune -. Con l’ultimo punto è stata approvata la variazione di bilancio 2022 con l’applicazione di circa metà dell’avanzo (200 mila euro), somme destinate in parte alle manutenzioni delle strutture comunali, in parte alla cura del verde e in parte alle politiche ricreative e culturali».

Più nel dettaglio delle manutenzioni sono state stanziate le risorse per: «il progetto della ciclabile – ha aggiunto il primo cittadino – con il comune di Montelupone che ci consentirà di collegare la nostra pista ciclabile comunale tra il Capoluogo e Sambucheto (il cui iter amministrativo è giunto quasi al termine) con quella della Valpotenza; l’adeguamento dell’impianto di illuminazione del campo in erba sintetica di San Liberato; la sistemazione dei bagni dei giardini di Sambucheto ora che le telecamere ci mettono al riparo da futuri atti vandalici; le necessarie manutenzioni agli immobili comunali (sede comunale, casa di riposo) e gli ultimi necessari interventi alla palestra Carducci. Poi ancora, la recinzione al campetto di via La Pira a Sant’Egidio; la realizzazione di un giardino attrezzato in via Bramante; il restauro del dipinto San Giovanni; il potenziamento del sistema di video sorveglianza; il progetto Fermenti in comune incentrato sulla condizione giovanile e sulle politiche di promozione culturale e turistica del territorio».

Tanti interventi, dunque, a cui si aggiunge, ha puntualizzato il sindaco Catena «lo sforzo straordinario che gli Uffici stanno portando avanti per partecipare ai tanti bandi che sono usciti e che usciranno con i fondi Pnrr. Abbiamo inoltre partecipato ai bandi: per realizzare un asilo nido presso l’ex scuola di Vissani con un progetto da 500 mila euro che prevede anche la riqualificazione del centro civico per la frazione; per la riqualificazione della scuola media con progetto da 5,1 milioni di euro; la casa Montemarani in centro storico con un progetto da 2,2 milioni di euro; Palazzo Baroni con un progetto da 2,15 milioni di euro. Inoltre per il 2022 sono in corso le progettazioni per i lavori di riqualificazione delle strade per un impegno finanziario di 430 mila euro e di rifacimento di due ponti sul Vallato per 300 mila euro. Ci attende un grande lavoro e con il solito impegno cercheremo di ottenere più risultati possibili nell’unico interesse della comunità di Montecassiano. Il buon lavoro è stato riconosciuto anche dell’opposizione che anziché votare contro si è astenuta».

