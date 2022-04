Socializzare con i cani di Pegasus,

una giornata in pineta

PORTO RECANATI - I "bagnini a quattro zampe" hanno incontrato i ragazzi e le ragazze dell'associazione "I Nuovi Amici" di Recanati che si occupa dell'integrazione di persone con disabilità

26 Aprile 2022 - Ore 15:49 - caricamento letture

“Pegasus” cinofili soccorso nautico e associazione “I Nuovi Amici” insieme per una giornata all’insegna della socializzazione. All’interno della pineta Volpini di Porto Recanati si è svolto l’incontro fra “i bagnini a quattro zampe” e i ragazzi che fanno parte della realtà di Recanati che si occupa dell’integrazione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità.

«Tutti hanno interagito con le unità cinofile e e attraverso il gioco hanno visto come un cane può salvare la vita ad una persona in difficoltà in mezzo al mare – dice il presidente di Pegasus, Tiziano Collina -. I ragazzi, nonostante la diffidenza iniziale, al termine dell’incontro si sono ritrovati a giocare con gli animali e sono ripartiti entusiasti di tornare per rivedere le unità cinofile in acqua nella loro attività di soccorso per un appuntamento in programma prossimamente per assistere ad una giornata di esercitazione in mare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA