Loprieno: a 44 anni entra,

sbaglia un rigore

e realizza la doppietta vincente

SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'esperto attaccante è determinante, nel bene e nel male, nel 4 a 3 con cui i bianconeri superano il Petriolo (vana la tripletta di Canullo). Nel girone E l'Aries Trodica pareggia a Porto Potenza e ora si trova a meno undici dal Montecassiano secondo: per disputare gli spareggi il gap deve essere inferiore a dieci punti

25 Aprile 2022 - Ore 11:37 - caricamento letture

di Michele Carbonari

È sempre lotta a tre nel girone F di Seconda categoria, per la promozione in Prima.

Con il minimo sforzo il Sarnano batte fra le mura amiche la Sefrense: decisivo Sinigallia, dopo uno scambio con Millozzi. Gli uomini di Borioni restano in testa in compagnia del Borgo Mogliano, corsaro in rimonta nella tana del Ripesanginesio (avanti con Moglianesi) grazie ai gol di Riccardo Appignanesi e Okere nella ripresa. Resta in scia il Pollenza, che espugna Santa Maria in Selva. L’Abbadiense fanalino di coda sblocca con Crovace, i fratelli Patrassi ribaltano il punteggio, Agnetti pareggia in pieno recupero, il tempo di rimettere palla al centro che Francucci di testa regala i tre punti sull’assist di Francesco Patrassi (che in precedenza aveva segnato il 100esimo gol in carriera). Consolida un posto playoff la Belfortese, forte del poker di San Ginesio, travolto da Scarpacci, Ibii, Capodacqua e Frapiselli. Partita non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena al Ciarapica di Tolentino fra Juventus Club e Petriolo (4-3). I padroni di casa passano con Pasotti (servito da Mattiacci), poi gli ospiti ribaltano con Canullo (pallonetto e rigore). Llaque Romero trasforma il penalty del pareggio ma i rossoblu mettono di nuovo la freccia con l’attaccante che firma una tripletta personale (tap in dopo che il portiere bianconero Raponi, all’esordio in prima squadra, neutralizza un altro tiro dagli undici metri). La svolta della partita quando entra Loprieno e il Petriolo resta in dieci a causa di un fallo da rigore, che il 44enne bomber calcia a lato. Non si abbatte e anzi realizza una doppietta che regala il bottino pieno (tiro dal limite dopo un’azione personale e su assist di Lanciotti).

Alimenta le proprie speranze playoff anche la Pennese, che supera all’inglese di fronte il proprio pubblico l’Atletico Macerata: determinanti Elezi e Mattia Paoletti. Di misura, invece, il Gualdo vince lo scontro diretto con la Treiese del nuovo mister Samuele Tassi e la scavalca in classifica: decisivo Birrozzi. Dividono la posta in palio Palombese (Pieroni e Nastasi) e Vigor Macerata (Bertola, su rigore, e Buccolini, su cross di Fratini).

Nel girone E prosegue il testa a testa fra Vigor Montecosaro e Montecassiano. I giallorossi di Pierantoni vincono con un punteggio tennistico (6-0) il testa coda contro lo United Civitanova: a segno la cooperativa del gol formata da Garofalo (di testa sugli sviluppi di un corner), Tulli (doppietta), Tomassini, Bernabei e Lelli (tutti a segno su azione). Il bis personale di Fiecconi, invece, trascina i rossoblu di Bonifazi nella tana del Città di Civitanova (vano il momentaneo pareggio di Gianluca Marra su rigore). In virtù del pareggio a reti bianche dell’Aries Trodica a Porto Potenza, salgono ad undici i punti di distacco fra la seconda e la terza: al momento non si disputerebbero i playoff.

In ogni caso, la Monteluponese compie il suo dovere e resta al quarto posto forte del successo all’inglese di fronte al proprio pubblico contro il Casette d’Ete: decisiva la doppietta dell’eterno Bugiolacchi nel primo tempo (destro all’angolino e in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo). Il Real Porto consolida la quinta posizione in virtù del tris a Morrovalle (vani i gol di Orsili e Cipolletti, dopo che Zemrani spedisce un penalty sul palo): a segno Agostinacchio (incornata), Riccetti (assist Sampaolesi) e Sampaolesi stesso (penalty). In chiave salvezza, preziosissima la vittoria del Real Molino nello scontro diretto interno con il Csi Recanati, scavalcato in graduatoria. Il bottino pieno matura nel finale di partita: a segno Bianchetti, al volo sull’assist di Teodori, che nel recupero si mette in proprio e realizza il 2 a 0. All’inglese anche l’affermazione del Santa Maria Apparente a Montegranaro: determinante la doppietta di Maddaluno (di testa e tiro dal limite). Il Telusiano divide la posta in palio nel campo della Veregra, non basta il gol di Cirpiani (servito da Giri) e la traversa di Mengascini.

Nel girone D exploit per le tre maceratesi. La capolista Cingolana costruisce nel primo tempo il successo nella tana della Leonessa Montoro, trascinata da Ippoliti (di testa sugli sviluppi di un corner) e da Marchegini (tap in). Sono sette i punti di vantaggio della squadra di Ballini sull’Argignano secondo, che deve guardarsi le spalle dall’Esanatoglia, che mostra ma manita in trasferta alla Junior Jesina: sblocca Pellegrini da trenta metri, poi si scatena Mariani (tripletta) e chiude i conti Santoni. Vola sempre più alto il Victoria Strada: un super Montecchiarini (seconda tripletta consecutiva) trascina i gialloblu a Monsano (2-3).

La top 11 (4-3-3): Zampini (Esanatoglia); Falappa (Cingolana), Ercoli (Real Molino), Elisei (Montecassiano), Riccardo Appignanesi (Borgo Mogliano); Francesco Patrassi (Pollenza), Millozzi (Sarnano), Mercuri (Vigor Montecosaro); Montecchiarini (Victoria Strada), Loprieno (Juventus Club Tolentino), Birrozzi (Gualdo). All.: Bongelli (Santa Maria Apparente).

Il personaggio della settimana: Paolo Loprieno (Juventus Club Tolentino). Da poco ha spento 44 candeline, mister Corvatta lo getta nella mischia a partita in corso per ribaltare il punteggio. Entra, sbaglia un rigore ma non si da per vinto e realizza una doppietta che gli fa raggiungere quota dieci in classifica marcatori. I bianconeri, invece, consolidano la posizione playoff.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (decima giornata di ritorno):

Juventus Club Tolentino – Petriolo 4-3

San Ginesio – Belfortese 2-4

Pennese – Atletico Macerata 2-0

Abbadiense – Pollenza 2-3

Gualdo – Treiese 1-0

Palombese – Vigor Macerata 2-2

Ripesanginesio – Borgo Mogliano 1-2

Sarnano – Sefrense 1-0

CLASSIFICA: Sarnano e Borgo Mogliano 52, Pollenza 50, Belfortese 46, Juventus Club Tolentino 45, Pennese 42, Atletico Macerata 37, Ripesanginesio e Vigor Macerata 34, Petriolo 30, Palombese 23, Gualdo 22, Treiese e Sefrense 21, San Ginesio 19, Abbadiense 18.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (decima giornata di ritorno):

Real Molino – Csi Recanati 2-0

Veregra – Telusiano 1-1

Città di Civitanova – Montecassiano 1-2

Montegranaro – Santa Maria Apparente 0-2

Monteluponese – Casette d’Ete 2-0

Morrovalle – Real Porto 2-3

Porto Potenza – Aries Trodica 0-0

Vigor Montecosaro – United Civitanova 6-0

CLASSIFICA: Vigor Montecosaro 64, Montecassiano 62, Aries Trodica 51, Monteluponese 47, Real Porto 43, Porto Potenza 40, Montegranaro e Telusiano 37, Casette d’Ete 33, Città di Civitanova 27, Santa Maria Apparente 26, Morrovalle 24, Real Molino e Veregra 19, Csi Recanati 17, United Civitanova 8.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (decima giornata di ritorno):

Aurora Jesi – Argignano 1-2

Junior Jesina – Esanatoglia 0-5

Largo Europa – Maiolati United 2-6

Borghetto – Agugliano Polverigi 0-1

Leonessa Montoro – Cingolana 1-2

Monsano – Victoria Strada 2-3

Palombina Vecchia – Torre del Lacrima 3-0

Serrana – Cameratese 2-0

CLASSIFICA: Cingolana 64, Argignano 57, Esanatoglia 53, Borghetto 47, Palombina Vecchia 45, Monsano e Victoria Strada 39, Aurora Jesi 35, Leonessa Montoro, Maiolati United e Agugliano Polverigi 31, Serrana 25, Terre del Lacrima 24, Cameratese 20, Junior Jesina 10, Largo Europa 8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA