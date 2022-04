Le nozze di Francesco e Bruna,

con la bella stagione tornano i matrimoni

SPOSI - Lui proprietario di un agriturismo, lei lavora nell'azienda di famiglia. Cerimonia alla basilica San Venanzio di Camerino. Gli auguri degli amici

25 Aprile 2022 - Ore 18:08 - caricamento letture

Tornano i matrimoni con la bella stagione e nella splendida cornice della basilica di San Venanzio Martire a Camerino hanno pronunciato il fatidico sì Francesco Stacul e Bruna Corridoni, circondati dall’affetto di tantissimi amici e parenti, alcuni provenienti anche da Roma e dal Friuli.

Dopo tanti anni di convivenza e due splendidi figli, Nicolò e Martino, la coppia ha deciso di dare ieri, domenica 24 aprile, il suggello del sacramento matrimoniale alla loro solida unione. Lo sposo è il proprietario dell’apprezzato agriturismo “Le Cortine” di Camerino mentre la sposa lavora nell’azienda di famiglia “Liquorificio Carsetti” sempre a Camerino. «Francesco e Bruna sono l’esempio di come l’amore e il rispetto reciproco, insieme al supporto delle rispettive famiglie e di tanti cari amici, aiutano a camminare insieme, sia pure in mezzo alle non poche difficoltà di questi ultimi anni, in primis il terremoto del 2016 e la recente pandemia – scrivono gli amici -. La bellissima giornata è proseguita con i festeggiamenti al ristorante “Le Case” di Macerata dove tutti gli ospiti hanno potuto godere di ottimo cibo e musica a volontà. A Francesco e Bruna giungano le più fervide felicitazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA