PROMOREDAZIONALE - Il nuovo ristrutturato negozio di Civitanova è stato inaugurato questa mattina dopo i lavori di restyling che hanno portato tantissime novità. «Abbiamo 150 dipendenti -spiega Luciano Laloni, socio di Civita forum, la società che gestisce il punto vendita - e abbiamo rinnovato completamente il reparto dei freschi, della macelleria e dei salumi. Abbiamo svolto un'analisi meticolosa sul territorio per introdurre produttori locali»

C’è l’aceto balsamico da grattugiare e quello alla birra, la tahina per fare l’hummus, ma anche la micro cantina a gestione familiare maceratese. E’ il nuovo punto vendita Spazio Conad di via San Costantino all’interno del centro commerciale Cuore Adriatico. Nuovi spazi più funzionali, grande attenzione al reparto fresco e freschissimi e la cantina più rifornita della provincia di Macerata con oltre 1000 etichette. Un nuovo format di distribuzione in cui territorio e aziende agricole locali convivono con i sapori di tutto il mondo. Il punto vendita ha riaperto dopo alcune settimane di ristrutturazioni portando in dote tante novità: dalla gamma di prodotti, oltre 30 mila articoli, alle nuovissime casse a fila unica, un sistema ancora mai visto in provincia di Macerata che consente ancora maggiore sicurezza e distanziamento e uno scorrimento più rapido delle file. Il nuovo punto vendita su 6mila metri quadrati gode di spazi totalmente rinnovati e concepiti in linea con la filosofia di Conad incentrata sulle persone e sulla comunità con un’offerta completa e di qualità, in grado di coprire ogni esigenza e basata su driver specifici: food experience, famiglia e tempo libero, salute e benessere.

«Abbiamo 150 dipendenti -spiega Luciano Laloni, socio di Civita forum, la società che gestisce il punto vendita – e abbiamo rinnovato completamente il reparto dei freschi, della macelleria e dei salumi. Abbiamo svolto un’analisi meticolosa sul territorio per introdurre produttori locali e con oltre mille etichette ad oggi la cantina del Conad è la più rifornita della provincia di Macerata. Altro aspetto sono i “sapori dal mondo”. Da uno studio è emerso che a Civitanova ci sono più di 40 etnie e 5000 stranieri, abbiamo creato uno spazio di 16 metri di scaffalatura in cui trovare ingredienti per ogni tipo di cucina, thailandese, messicana, cinese, indiana. E’ il più grande della Regione. E’ un allestimento davvero spettacolare, la volontà è stata quella di creare nella provincia di Macerata il punto vendita più importante della zona. Tutti gli addetti sono stati formati e per il primo mese ci saranno i personal shopper che aiuteranno la clientela a destreggiarsi fra le corsie per prendere confidenza con la nuova collocazione delle merci».

Una grande novità è rappresentata dalle casse a fila unica, nuova metodologia di pagamento che prevede una fila unica distanziata con un percorso e dei semafori con il cliente che accede alla prima cassa libera. Già sperimentato in provincia di Ancona, per il maceratese è una novità unica. «Con l’importante riapertura dello Spazio Conad di Civitanova miriamo a rafforzare ancora di più il rapporto sinergico con il territorio e soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, garantendo un servizio efficiente e moderno e una evoluta offerta multicanale, conveniente e di qualità – ha dichiarato l’amministratore delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando – stiamo sviluppando un programma di importanti investimenti per nuove aperture e per la ristrutturazione di punti vendita esistenti. Il nostro obiettivo è valorizzare il servizio al cliente e consolidare il rapporto con la comunità, rafforzando l’attenzione ai prodotti locali e le collaborazioni con le aziende sul territorio».

In linea con il format Spazio Conad, il percorso di acquisto viene valorizzato direttamente in ingresso con grande enfasi sul mondo dei prodotti freschi e freschissimi, con una valorizzazione particolare delle tante eccellenze delle produzioni locali e con spazi dedicati ai prodotti gluten free e senza lattosio e a tutto il mondo dell’alimentazione salutare. Tra i servizi la nuova macelleria assistita e a libero servizio con carni selezionate da allevamenti controllati e con la nuovissima “cella di frollatura”, la pescheria, assistita e in take away, con il migliore pescato adriatico ed il rinnovato corner Sushi daily con un’interessante selezione di proposte, una prosciutteria e una formaggeria con un assortimento davvero ampio. Completano l’offerta sul fresco l’area gastronomia con banco caldo e freddo, la rosticceria, la panetteria e pasticceria con produzione interna di alta qualità e il reparto latticini. A tutto ciò si aggiunge il mondo casa, la tecnologia, il tempo libero, i giocattoli e i generi vari e l’area promozioni che in questo periodo è vestita a festa per il Natale con tantissime idee regalo e promozioni. Completamente rinnovata ed ampliata l’area “Con Cura”, integrata con il punto vendita, con la parafarmacia e l’ottico dove trovano spazio salute, tempo libero, cura della persona e mondo bimbo, con un assortimento vasto e conveniente. All’interno del punto vendita presente anche l’area dedicata alla ristorazione, uno spazio ideale fra specialità locali e tradizione, dove sarà possibile degustare colazioni, pranzi gustosi o fermarsi per un aperitivo.

«Con questa ristrutturazione Conad ribadisce il suo impegno a creare valore col territorio – aggiunge Giuseppe Rocchio direttore rete vendita attrazione – abbiamo inserito 200 aziende del territorio marchigiane per 1500 prodotti, da un lato per dare una mano all’economia locale, dall’altro per soddisfare sempre di più il cliente offrendo maggiore possibilità di scelta. Il layout del locale è stato davvero rivoluzionato, sono stati creati dei percorsi pedonali per rendere più semplice l’esperienza di acquisto e inserito i prodotti “pronti del contadino”, verdure fresche semilavorate. In più in tutta la sezione Con cura che racchiude ottico, farmacia e parafarmacia oltre ad offrire prodotti stiamo introducendo una serie di servizi che vanno dalla misurazione della pressione a consulenze di professionisti come dermatologo o nutrizionista. Infine la fila unica che è una novità per il punto vendita e che dai nostri report dove l’abbiamo già adottata mostra un miglioramento dell’efficienza del 20% circa, permettendo di diminuire l’attesa alla cassa passando da una media di 5 minuti a 4 minuti».

Ambizioso anche il piano di investimento economico: il riallestimento del punto vendita di Civitanova è costato 2 milioni di euro e si colloca all’interno di un piano territoriale pari a 50 milioni di euro per il quadriennio 2020 – 2023 per le Marche come spiega la direttrice dello sviluppo ufficio tecnico Conad Adriatico Lucia Grandoni: «la riapertura del punto vendita di Civitanova è frutto di un piano di investimento da 170milioni di euro, di cui 50 milioni per le Marche – afferma – di cui 18 milioni solo nel 2021. E’ un piano ambizioso per il riposizionamento della rete vendita, un’attività che specie nel dopo pandemia non possiamo rimandare. Il Covid infatti ha accelerato una tendenza in corso nel mercato con nuovi bisogni e nuove esigenze da parte del consumatore, come la maggiore attenzione ai prodotti dedicati alla salute e al biologico e nuovi servizi. Per il 2022 sono previsti ulteriori 10 milioni di investimento nelle Marche. Il ringraziamento va anche a Finiper, nostro partner strategico».

Spazio Conad è aperto 7 giorni su 7 con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21.

