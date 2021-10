Si ferma la corsa dell’Ancona Matelica,

ancora decisivo Bortolussi:

Il Cesena vince di fronte a 1700 tifosi dorici

SERIE C - Gli uomini di Colavitto non perdevano dalla prima giornata, a Pescara. All'Orogel Stadium Dino Manuzzi il bomber matelicese trascina i bianconeri con un gol e un assist (finisce 2 a 0). Amarezza per i tanti supporters biancorossi, giunti in massa in Romagna

10 Ottobre 2021 - Ore 16:50 - caricamento letture

di Andrea Cesca

Il Cesena interrompe la striscia positiva dell’Ancona Matelica. All’Orogel Stadium Dino Manuzzi l’undici romagnolo centra la prima vittoria stagionale in casa e scavalca in classifica i biancorossi di mister Colavitto: 2 a 0 per i padroni di casa è il risultato finale, con una rete per tempo, entrambe in contropiede. Mattatore della partita è stato il matelicese Bortolussi, autore di un gol e un assist, che deve avere un conto aperto con i suoi concittadini (l’anno scorso all’Helvia Recina mise a segno una doppietta contro il Matelica).

È stata una gara sostanzialmente equilibrata, il risultato ha premiato un Cesena cinico e spietato, che ha sfruttato appieno le occasioni capitate ed ha concesso poco o nulla agli attaccanti ospiti. L’Ancona Matelica ha faticato più del previsto contro la migliore difesa del campionato. La classifica adesso recita Reggiana 20 punti, Cesena 17, Ancona-Matelica 16. Mille e settecento tifosi di fede biancorossa assiepano gli spalti dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi per il big-match dell’ottava giornata di campionato. Dalle Marche sono arrivati a Cesena con ogni mezzo: treno, pullman, auto private. La Curva Ferrovia è completamente biancorossa, nel settore opposto, quello destinato agli ultras del “cavalluccio” non ci sono i gruppi del tifo organizzato in segno di protesta per le misure anticovid imposte dal governo. Il sodalizio romagnolo ha il dente avvelenato con gli uomini di Colavitto per la sconfitta maturata in extremis nei playoff della passata stagione (rete di Balestrero viziata da un intervento scomposto di Magri).

Prima del fischio di inizio l’Aic premia il matelicese Mattia Bortolussi, attaccante in forza al Cesena, per le diciassette reti realizzate nella scorsa stagione che gli sono valse il titolo di capocannoniere del girone B di Serie C. La squadra allenata da William Viali, un ex, è alla ricerca della prima vittoria casalinga. Colavitto deve fare a meno di Papa e Delcarro e Moretti infortunati e Bianconi, squalificato. L’undici titolare dell’Ancona Matelica è lo stesso che ha battuto l’Imolese, fatta eccezione per l’utilizzo dal primo minuto di Di Renzo. Noce e Farabegoli sono gli ex dell’incontro.

Splende il sole a Cesena, la partita offre pochissimi spunti di cronaca nella prima mezzora. Una fiondata di Bortolussi termina altissima, poi Rolfini lanciato da Sereni colpisce l’esterno della rete. Al 31’ il risultato si sblocca: la difesa dell’Ancona Matelica si fa trovare impreparata su una ripartenza: Ilari mette in moto Bortolussi, l’attaccante scattato sul filo del fuorigioco addomestica il pallone, entra in area e fredda Vitali con un rasoterra sul primo palo (1 a 0 Cesena). L’Ancona-Matelica prova a replicare con le conclusioni di Di Renzo, alto e Gasperi, centrale. Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio.

La squadra di Colavitto prova ad alzare il baricentro in avvio di ripresa alla ricerca del pareggio, la partita continua ad essere avara di emozioni. Una giocata di Sereni al 73’ costringe il portiere del Cesena Nardi alla deviazione in calcio d’angolo. Con l’Ancona Matelica sbilanciata in avanti il Cesena è ancora letale al minuto 83’: Bortolussi dalla linea di metà campo lancia in profondità il neo entrato Pierini, il numero dieci bianconero entra in area sulla sinistra e con un diagonale rasoterra piazza la sfera a fil di palo (2 a 0) partita chiusa. Shpendi in pieno recupero fallisce la terza segnatura. L’Ancona Matelica incassa la seconda sconfitta dopo quella maturata a Pescara nella prima giornata di campionato. I biancorossi torneranno in campo sabato prossimo allo stadio Del Conero, avversario l’Aquila Montevarchi.

Il tabellino:

CESENA (4-4-2): Nardi 6; Steffè 6,5, Ciofi 6,5, Mulè 6, Favale 6 (21’ st Gonnelli ng); Berti 6 (21’ st Munari ng), Rigoni 6, Ardizzone, Ilari 7 (33’ st Missiroli ng); Bortolussi 7 (41’ st S. Shpendi ng), Caturano 6 (33’ st Pierini ng). A disp.: Fabbri, Pollini, Brambilla, Nannelli, Pogliano, Yabre, Tonin. All.: Viali.

ANCONA (4-3-3): Vitali 6; Noce 5,5 (21’ st Tofanari 5,5), Masetti 6, Iotti 5,5, Di Renzo 6; D’Eramo 5,5 (73’ Sabattini ng), Gasperi 6, Iannoni 5,5 (33’ st Ruani ng) (37’ st Vrioni ng); Rolfini 6, Faggioli 5,5 (21’ st Del Sole ng), Sereni 5,5. A disp.: Canullo, Avella, Farabegoli, Maurizii. All.: Colavitto.

ARBITRO: Saia di Palermo.

ASSISTENTI: Feraboli di Brescia e Camilli di Foligno (quarto uomo: Di Cairano di Ariano Irpino).

RETI: 31’ p.t. Bortolussi (C); st. 38’ Pierini (C).

NOTE: spettatori 5325. Ammoniti: Rolfini, Iannoni, Ardizzone, Favale, Masetti. Calci d’angolo: 5 a 4 per l’Ancona Matelica. Recupero: 5’ (1’ + 4’).

© RIPRODUZIONE RISERVATA