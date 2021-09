«Ospedale di Camerino,

basta strumentalizzazioni

Assunzioni in corso»

SANITA' - Le rassicurazioni di Renzo Marinelli, capogruppo della Lega in Consiglio regionale

29 Settembre 2021 - Ore 14:55 - caricamento letture

«C’è un comitato che vuole salvaguardare l’ospedale di Camerino raccogliendo firme. Adesso? Come mai? C’entra forse la campagna elettorale? Le garanzie di potenziamento della sanità di territorio ci sono già e l’ospedale di Camerino è considerato presidio centrale». E’ quanto dichiara Renzo Marinelli, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, in una nota in cui si ribadisce l’impegno della Regione Marche a favore dell’ospedale di Camerino. «Insieme all’assessore alla Sanità Saltamartini sono state date rassicurazioni fin dai mesi scorsi durante l’incontro al Lanciano Forum – aggiunge Marinelli – In più sono già in corso concorsi e assunzioni per dotare l’ospedale di specialisti, infermieri e nuovi primari. Possibile che nessuno del comitato se ne sia accorto? Difficile crederlo, visto che tra loro ci sono anche ex amministratori comunali. Basta con le strumentalizzazioni di un tema serio come la sanità. Ci stiamo lavorando da un anno esclusivamente per ridare servizi ai cittadini. Chi tiene veramente a loro bada ai fatti, non a mettere firme sul nulla”. Così conclude il consigliere regionale Renzo Marinelli».

