Profughi afghani, Civitanova apre le porte

«Pronti ad un’accoglienza a 360 gradi»

IL SINDACO Ciarapica si unisce al coro di colleghi che già si sono detti pronti a fare la propria parte: «Noi ci saremo e lo faremo con grande umanità e senso di generosità che ci contraddistinguono non appena arriveranno indicazioni puntuali»

«Civitanova offre la propria disponibilità e aprirà le porte alla popolazione afghana che è costretta a scappare da una così grave e terribile tragedia». Così il sindaco Fabrizio Ciarapica in merito alla eventuale distribuzione di nuclei familiari ai Comuni come da indicazioni del Ministero dell’Interno. E così anche la città costiera si aggiunge alla lista dei Comuni che già si sono detti disponibili, tra cui Macerata, Tolentino, Treia e Appignano. Altri arrivi nelle Marche sono previsti già questa settimana. Da giovedì infatti il primo cittadino ha avuto diverse interlocuzioni con il prefetto di Macerata e già l’Assessore alla Sicurezza, Giuseppe Cognini, aveva partecipato al Comitato per l’ordine e la sicurezza organizzato dalla Prefettura dando la massima disponibilità ad accogliere al meglio i richiedenti asilo e i rifugiati politici. «Le distribuzioni territoriali ancora non sono chiare tanto che sembra affacciarsi all’orizzonte un decreto governativo ad hoc per creare tutte le condizioni per una accoglienza che non sia solo temporanea come sta già accadendo nel campo di Avezzano con i tendoni della Croce rossa e in altri punti di prima ospitalità – ha continuato Ciarapica – ma sia strutturata e a più lungo periodo per trovare un sistema di sostegno concreto che consideri ogni forma di inclusione: da quella residenziale a quella sanitaria e a quella scolastica. Siamo in attesa di dati certi da parte della Prefettura sul numero dei nuclei che verranno distribuiti dallo stato centrale prima in Regione e poi alle Province ed infine ai Comuni, per rimboccarci le maniche insieme attivando ogni canale possibile di solidarietà. La nostra maggioranza ed io siamo pronti a fare la nostra parte e anzi auspico il coinvolgimento fattivo di tutte le forze politiche comprese quelle di opposizione per arrivare a posizioni condivise e affrontare insieme questa drammatica emergenza. Noi ci saremo – ha concluso il primo cittadino – e lo faremo con grande umanità e senso di generosità che ci contraddistinguono non appena arriveranno indicazioni puntuali».

