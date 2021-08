In arrivo altri profughi afghani

«Tolentino pronta a fare la sua parte»

EMERGENZA - Altri nuclei familiari previsti nelle Marche per l'inizio della prossima settimana, dopo quelli già sistemati in un Covid hotel a Gabicce a mare. Le parole del sindaco Pezzanesi: «La città ancora una volta è pronta a dimostrare il suo consueto quanto antico spirito solidale»

Sono attesi nei primi giorni della prossima settimana altri profughi afghani destinati alle Marche, dove si sta lavorando, a cura delle Prefetture, per individuare soluzioni a medio termine per la loro permanenza. Si tratta di nuclei familiari che hanno già terminato la quarantena. Quelli ospitati nel Covid hotel di Gabicce, dove stanno trascorrendo un periodo di quarantena, saranno sottoposti al secondo tampone nei prossimi giorni. Poi potrebbero rimanere nelle Marche oppure essere trasferiti ad altre regioni italiane. Intanto anche il Comune di Tolentino si aggiunge alla lista di quelli che si sono detti disponibili all’accoglienza. Nell’ultima seduta di Giunta comunale è stato deciso, infatti, di aderire alle richieste dell’Anci nazionale per garantire percorsi di integrazione pieni e duraturi. «La nostra intenzione – afferma il sindaco Giuseppe Pezzanesi – è quella di offrire ospitalità a donne e bambini. In considerazione dei pochi alloggi reperibili a causa del sisma, ci troviamo costretti a prevedere un numero esiguo di nuclei familiari ma siamo comunque a disposizione per accogliere i cittadini afghani che saranno destinati nella nostra città, che ancora una volta è pronta a dimostrare il suo consueto quanto antico spirito solidale. Siamo in attesa delle indicazioni di carattere operativo per contribuire direttamente all’accoglienza dei cittadini afghani».

