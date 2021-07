Studente Unimc

tra i migliori millennials d’Italia

PREMIO - Daniele Tarabelli di Loreto si è aggiudicato il Myllennium Award grazie alla sua elaborazione su sport, storia e società

16 Luglio 2021

Daniele Tarabelli, giovane loretano studente dell’università di Macerata, è stato eletto tra i migliori millennials del nostro paese. Mercoledì 14 luglio, all’Accademia di Francia Villa Medici a Roma, il diciannovenne, nato a Recanati, è stato proclamato vincitore del premio per talenti “Myllennium Award”, organizzato dal Gruppo Barletta, primo investitore in Chiara Ferragni.

La serata, condotta da Pierluigi Pardo e Caterina Balivo, ha visto premiare il talento di alcune giovani menti italiane in vari settori, quello sportivo, imprenditoriale, cinematografico, scientifico.

Il comitato d’onore, composto tra gli altri dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal direttore generale presidenza consiglio dei Ministri Francesco Tufarelli, e il comitato tecnico del Premio formato da alte cariche dirigenziali e campionesse olimpiche come Margherita Granbassi e Silvia Salis, hanno premiato Tarabelli nella Sezione sportiva del Myllennium Award (in collaborazione col Coni), grazie a una scrupolosa elaborazione in tema sport, storia e società.

Per Tarabelli, da sempre appassionato di sport e con numerose esperienze calcistiche vissute nei settori giovanili di Loreto, Castelfidardo e Villa Musone, con una medaglia d’argento ottenuta a Roma al Trofeo Ringo Goal.

Davanti una platea d’eccezione composta da politici, imprenditori, accademici e personaggi della tv, dello sport e dello spettacolo, Daniele Tarabelli si è aggiudicato la somma di mille euro alla cerimonia del prestigioso premio riservato ai nati tra gli anni ’80 e i primi anni 2000.

Il Myllennium Award è il primo premio generazionale in Italia che vanta la medaglia di bronzo del Senato ed ha lo scopo di valorizzarne le eccellenze in termini di creatività e innovazione.

Le Marche sono state protagoniste anche nelle passate due edizioni del Myllennium Award grazie al giornalista Daniele Bartocci, vincitore per due edizioni consecutive del premio sportivo Myllennium Award e presente anche quest’anno a Roma alla cerimonia di consegna del premio.

