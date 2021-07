Acquaroli settimo tra i governatori

Parcaroli 48esimo sindaco in Italia

e ultimo nelle Marche

GOVERNANCE POLL - I risultati dell'indagine de "Il Sole 24 Ore" sull'apprezzamento di primi cittadini e presidenti di Regione. Sandro Parcaroli ultimo dei marchigiani, ma in crescita rispetto alle elezioni dell'1,7%, ora il 54,5% dei maceratesi lo rivoterebbe. Podio nazionale col terzo posto per Marco Fioravanti. Perdono consenso Valeria Mancinelli e Paolo Calcinaro.

di Laura Boccanera

Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata, al 48esimo posto in Italia nella classifica dei primi cittadini, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno al top nelle Marche e non solo. I dati sono quelli diffusi dall’indagine “Governance poll” 2021 richiesta dal Sole 24 ore ed effettuata da Noto sondaggi.



Il presidente della Regione Francesco Acquaroli viene dato in minimo calo rispetto ad un anno fa, quando è stato eletto alla guida delle Marche. Una variazione dello 0,1% che lo colloca nella parte alta della classifica al 7° posto dopo Luca Zaia, Stefano Bonaccini, Massimiliano Fedriga, Vincenzo De Luca e Giovanni Toti. Il suo predecessore Luca Ceriscioli si era fermato lo scorso anno al 16° posto.

E’ quanto risulta dall’indagine statistica realizzata, come ogni anno, da “Il Sole 24 ore” che ha lo scopo di capire l’apprezzamento sui territori di presidenti di regione e sindaci dei capoluoghi. Le interviste della governance poll sono state effettuate dal 1 aprile al 28 giugno. Al campione preso in esame sono state sottoposte due domande: la prima riguardava il presidente di Regione: “Se domani ci fossero le elezioni regionali lei voterebbe a favore o contro l’attuale presidente della Regione?” e la stessa domanda è stata posta per i sindaci dei capoluoghi di provincia.

Fanalino di coda Macerata dove al 48esimo posto si trova Sandro Parcaroli. Pur essendo l’ultimo dei marchigiani il suo consenso è in crescita di un +1,7% rispetto al giorno dell’elezione. Ad oggi il 54,5% degli elettori intervistati rivoterebbe Sandro Parcaroli che nell’elezione di settembre aveva ottenuto la preferenza dal 52,8% dei votanti. Il suo predecessore Romano Carancini nell’ultimo rilevamento si era piazzato al 44esimo posto in Italia, perdendo però il 4,4% rispetto al risultato delle elezioni che lo avevano riconfermato per la seconda volta. Un risultato letto in chiave positiva dallo stesso Parcaroli. «Più 1,7% in appena nove mesi. Non solo avete confermato quanto scelto lo scorso settembre ma il gradimento è cresciuto ancora arrivando al 54,5% – ha commentato il primo cittadino di Macerata – Come sapete, non mi baso molto sui sondaggi quanto piuttosto credo sia importante guardare negli occhi i maceratesi, ascoltando le loro esigenze e bisogni, e lavorare sempre per il bene e il futuro della città. Quanto emerso dalla classifica de Il Sole 24 Ore sull’indice di gradimento dei sindaci d’Italia è un grande risultato raggiunto in poco tempo – e in un periodo non propriamente facile a causa della pandemia – grazie al lavoro di tutta l’amministrazione. Grazie per la fiducia che continuate a dimostrare a questa squadra, a un centrodestra unito che sta facendo e continuerà a fare tanto per Macerata. I progetti da realizzare sono molti e la strada che abbiamo intrapreso, quella fatta di confronti, ascolto e sinergia tra istituzioni, siamo certi sia quella giusta. Il percorso è ancora lungo e continueremo a intraprenderlo con amore, passione, umiltà e orgoglio, consapevoli della grande fiducia che avete riposto in noi».

Per quanto riguarda gli altri capoluoghi di provincia Ascoli guida la classifica dei marchigiani ma guadagna anche il podio a livello nazionale collocandosi al terzo posto a pari merito con Giorgio Gori e subito dopo Antonio Decaro (primo posto, Bari) e Luigi Brugnaro (secondo posto, Venezia). Per Fioravanti il consenso è in crescita con un +1,7% rispetto all’anno di elezione. Bisogna scendere all’ottava posizione per incontrare Ancona e Fermo. Per Valeria Mancinelli, prima cittadina di Ancona e “sindaca del mondo” (ha vinto nel 2018 il World Mayors Prize 2018) l’indagine del Sole 24 ore registra un calo importante nell’apprezzamento di quasi 4 punti percentuali, un -3,8% per cui oggi la sceglierebbe solo il 59% degli elettori a fronte del 62% del consenso registrato nel 2018. Calo netto del consenso anche per Fermo: il suo sindaco Paolo Calcinaro perde un 12% passando dal 71,4% al 59% condividendo l’ottava posizione. Si deve scendere al 30esimo posto per incontrare Matteo Ricci, sindaco di Pesaro che occupa la parte centrale della classifica (i capoluoghi presi in analisi sono 105) e perde meno di un punto percentuale.

