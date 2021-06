Macerata Jazz Summer,

al via la tre giorni

che animerà il centro

EVENTI - Si parte domani: alle 19 da DiGusto l’omaggio a Morricone, alle 21 all’Orto dei Pensatori con Federico Calcagno, Vittorio Cuculo e Gegè Munari

21 Giugno 2021 - Ore 10:32 - caricamento letture

Ai blocchi di partenza il Macerata Jazz Summer, la tre giorni, dal 22 al 24 giugno, ideata dall’associazione Musicamdo con il sostegno del MIbact, della Regione Marche, del Comune di Macerata e dell’Università di Macerata, e in collaborazione con il Premio Internazionale Massimo Urbani, Marche Jazz Network, I-Jazz, Nuova Generazione Jazz e Nuovo IMAIE.

Quest’anno, focus dell’edizione, saranno i giovani talenti nazionali del jazz che, come da tradizione, trovano nella città di Macerata un palcoscenico attento di grande qualità. È infatti proprio da qui che big del jazz nazionale sono partiti. È il caso di Stefano Bollani, di Fabrizio Bosso e di tanti talenti ormai noti.

La tre giorni all’insegna del jazz si apre nel tardo pomeriggio, alle ore 19, con “Il gusto del jazz”, i concerti, in diretta su Radio Skyline, in orario aperitivo in collaborazione con tre locali maceratesi, DiGusto, Vere Italie e Il Pozzo. Martedì 22, si inizia in piazza Cesare Battisti, con Around Morricone, un concerto in collaborazione con DiGusto. Stefano Conforti e i suoi omaggeranno il Maestro Ennio Morricone reinterpretato in una chiave tutta swing. Ingresso libero, prenotazione presso DiGusto 0733472922.

A partire dalle 21 invece, ci si sposta nel cortile-arena dell’Orto dei Pensatori con due set musicali. Ad aprire, il sestetto di Federico Calcagno & the Dolphians. Il clarinettista classe 1995 si è aggiudicato il Top Jazz 2020 come “Miglior Nuovo Talento Italiano” assegnato dalla rivista Musica Jazz. Il conceerto che porterà a Macerata è un lavoro dedicato al leggendario musicista afroamericano Eric Dolphy, storico sideman di John Coltrane, Oliver Nelson, George Russell, nonché uno dei maggiori polistrumentisti nella storia del jazz. A seguire, alle ore 22, sul palco salirà Vittorio Cuculo quartet con, alla batteria, una istituzione del jazz: Gegè Munari. Il giovane sassofonista romano, finalista del Premio Internazionale Massimo Urbani, ha all’attivo importanti esperienze musicali nazionali ed internazionali, un lavoro discografico già uscito per Alfamusic e uno in uscita per la Wow Records.

Concerti all’Orto dei Pensatori.

Biglietto unico per entrambi i set: INTERO €10 / RIDOTTO (studenti unimc, unicam, soci mjn) €5

Prevendita: www.ciaotickets.com

Botteghino attivo dalle 20:00 sul luogo del concerto

