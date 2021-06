Nasce “On Out in Nature”:

un campo base per scalare

il futuro dei Sibillini

SAN GINESIO - Lo sport all'aria aperta al centro dell'idea dell'imprenditore Filippo Bracci: trekking e bici, istruttori, orienteering, personal trainer, insegnanti di fitness e yoga, noleggi di e-bike per dare nuove opportunità di crescita ai giovani nel territorio. Inaugurato il negozio Uyn, che sarà punto di riferimento fisico del progetto, strutturato soprattutto sul web, con un un portale dedicato, i canali social, la newsletter e presto anche un’App

di Gabriele Censi

«Ho girato il mondo ma torno sempre con emozione in questo paradiso, e qui con tanti ragazzi del luogo ho voluto creare questo nuovo progetto con passione, amore e consapevolezza». Spiega così On Out in Nature, l’ideatore Filippo Bracci, imprenditore del settore tessile che lavora con brand internazionali e ha fatto della sua azienda, la Feel Blue con sede a Pian di Pieca di San Ginesio, un esempio di sostenibilità del prodotto e attenzione all’ambiente di lavoro. Ieri c’erano anche tanti sindaci del territorio e operatori turistici dell’area dei Monti Azzurri, per l’inaugurazione del progetto che ha l’obiettivo di promuovere le esperienze sportive all’aria aperta sui Monti Sibillini e dintorni, rivolgendosi a un ampio pubblico di appassionati dell’attività outdoor, italiani e stranieri.

Una proposta che viene dal privato ma che mostra tutta la sua valenza pubblica di promozione del territorio inserendosi in un crocevia strategico verso i Sibillini. «Tutti quelli che abbiamo chiamato hanno risposto sì», dice con soddisfazione Bracci. Hanno partecipato alla giornata inaugurale i sindaci e gli assessori di Sarnano, Ripe San Ginesio, Gualdo, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano e Loro Piceno e diversi soggetti attivi nel settore del turismo outdoor tra cui Appennino Emozioni e Marche in Spalla per il trekking, Verdavventura per l’orienteering, Sibillini Park Enduro, Sarnano in Bici e Teoprojectsports per il settore bike, Alisha Fiore per lo yoga, Andrea Merli, istruttore di fitness e guida MTB. Hanno aderito all’iniziativa anche Sibillini E-bike e Chronobike, centri di noleggio di e-bike e bici muscolari, ma stanno già nascendo ulteriori collaborazioni.

Bracci sintetizza in tre parole chiave l’idea: «La passione è per lo sport, che ho riscoperto da quando ho iniziato ad andare in bicicletta con gli amici di Sarnano, un appuntamento di aggregazione di ogni domenica, l’amore è per il territorio, sono cresciuto a Loro Piceno, le vacanze a San Ginesio, i parenti a Gualdo, poi Sarnano, Ripe. Da anni accolgo in azienda clienti da tutto il mondo che restano estasiati dalla bellezza di questi luoghi, ma trovano difficoltà a reperire informazioni per organizzare il proprio soggiorno, la consapevolezza è che questo patrimonio deve essere comunicato bene, e così ho pensato ad uno strumento per coinvolgere i ragazzi del luogo che spesso devono andare fuori per affermarsi, laureati in scienze del turismo, marketing, comunicazione e beni culturali, che possono trovare anche qui la propria realizzazione»

I soggetti sono coinvolti attraverso il portale dedicato, i canali social, la newsletter e presto anche un’App. Sono guide trekking e bike, istruttori di bike enduro, orienteering e sport invernali, personal trainer, insegnanti di fitness e yoga, noleggi di e-bike ed attrezzatura sportiva. Su On si possono prenotare esperienze accessibili, divertenti e sostenibili per permettere a un pubblico sempre più ampio di muoversi a contatto con la natura e coltivare il benessere fisico e mentale. Punto di ritrovo di ogni attività è il Basecamp Store monomarca Uyn, brand italiano, leader nel settore dell’abbigliamento tecnico e funzionale. «Lo abbiamo scelto – conclude il direttore creativo di Feel Blue, l’azienda tessile che ha sede a Pian di Pieca- perché in linea con i nostri valori: massima attenzione alla qualità e alla sostenibilità ambientale, alle performance e all’innovazione di prodotto. Inoltre, per organizzare le esperienze, ci siamo affidati a professionisti locali: persone che amano questi luoghi, li rispettano, si impegnano nel preservarli e sanno raccontarli in modo autentico».

Il nuovo negozio monomarca, Uyn Basecamp Store, è stato presentato dal ceo di Uyn Marco Redini: «Ho fortemente creduto in questo progetto e nell’iniziativa On – Out in Nature perché rispecchia perfettamente i nostri valori: libertà, benessere, rispetto della natura. Agli appassionati di sport e outdoor offriamo prodotti eco-sostenibili ad altissima funzionalità, frutto di anni di ricerche e sviluppo. Ma questo non ci basta. A chi fa parte della community di Uyn vogliamo anche regalare esperienze uniche e immersive: un nuovo modo di vivere lo sport nella natura.

