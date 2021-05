Bertolaso torna e promuove

la “sua” Civitanova (Video)

«Campagna vaccinale a gonfie vele»

SOPRALLUOGO insieme al sindaco Fabrizio Ciarapica: «Questa città ha dato l'esempio nelle Marche e in tutta Italia con il Covid center, su cui molti hanno ironizzato e di cui invece oggi tutti riconoscono utilità ed efficienza». A Macerata intanto si è vaccinato il primo cittadino Sandro Parcaroli: «Se ognuno di noi farà la propria parte potremo lasciarci alle spalle questo brutto ricordo»

«Un centro perfettamente organizzato, personale competente e appassionato. Cittadini soddisfatti. Il segnale di come si deve organizzare una campagna di vaccinazione». Parola di Guido Bertolaso, che oggi pomeriggio ha visitato il punto vaccinale di Civitanova, in via Silvio Pellico, accompagnato in auto dal sindaco Fabrizio Ciarapica.

La stessa città dove l’anno scorso portò, per volontà dell’ex governatore del Pd Luca Ceriscioli, il Covid center nella Fiera che oggi è ancora operativo in attesa della fine dei ricoveri da Coronavirus. Una circostanza che Bertolaso ricorda subito: «Del resto Civitanova ha dato l’esempio nelle Marche e in tutta Italia con il Covid center, su cui molti hanno ironizzato e di cui invece oggi tutti riconoscono utilità ed efficienza. Coerenti il sindaco, la giunta e i cittadini di Civitanova che prima hanno fatto uno dei centri per la lotta al Covid più importanti di Italia e che oggi vaccinano, oggi è ovviamente importante che si vaccinino tutti. Solo attraverso la vaccinazione potremmo chiudere il Covid center, che è stato aperto per tutti quelli che avevano bisogno di terapie intensive e rianimazione».

Dall’altra parte della provincia, a Macerata, nel punto vaccinale di Piediripa oggi invece è andato il sindaco Sandro Parcaroli. Ma non per una visita istituzionale, bensì per ricevere la prima dose di vaccino anti Covid. «Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità – ha scritto Parcaroli sulla sua pagina Facebook -, anche io questa mattina ho fatto la prima dose del vaccino prenotato poco meno di un mese fa. Un ringraziamento a tutto il personale sanitario e ai volontari del centro vaccinale di Piediripa dove le operazioni continuano senza sosta. Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel e se ognuno di noi farà la propria parte potremo lasciarci alle spalle questo brutto ricordo. Vaccinarsi è importante; uniamo le forze e, quando sarà il nostro turno, non perdiamo questa importante occasione».

