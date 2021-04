Pandemia e suoi effetti collaterali,

incontro online con i cittadini

APPUNTAMENTO domani alle 21 sulla pagina Facebook di Macerata Insieme. Interverranno Massimiliano Bianchini, Elisabetta Garbati, Riccardo Pozzi e David Miliozzi

“La Pandemia e i suoi effetti collaterali”: è il titolo dell’incontro in programma domani, martedì 13 aprile alle 21, sulla pagina Facebook di Macerata Insieme. Un incontro che vuole chiarire e proporre alcune questioni e creare un momento di confronto con i cittadini. Attraverso gli interventi programmati e la partecipazione del pubblico, si farà il punto sulla situazione attuale a più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ormai diventata sociale, economica e psicologica. Interverranno Massimiliano Bianchini (presidente dell’Arci regione Marche, per un’introduzione), la dottoressa Elisabetta Garbati (consigliera comunale e capogruppo di Macerata Rinnova, che parlerà di Ansia e depressione al tempo del Covid, tema approfondito viste le drammatiche conseguenze psicologiche che la pandemia sta avendo su tanti cittadini e cittadine), Riccardo Pozzi (assessore al Bilancio del comune di Pesaro, che attraverso il suo intervento, Bilancio di un anno Covid: comunità ed emergenza sociale, offrirà spunti di riflessione su azioni politiche precise e concrete da mettere in campo per fronteggiare la crisi economica e sociale) e David Miliozzi (consigliere comunale e capogruppo di Macerata Insieme, concluderà evidenziando quanto sia fondamentale la vicinanza delle istituzioni ai cittadini in questo momento di crisi e proponendo alcune strategie per ripartire insieme mettendo al centro la persona).

