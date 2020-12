SOCIAL - Il profilo Instagram Dubbing Marche ha reso noti i risultati del sondaggio. La provincia fa incetta di voti: San Severino al terzo posto. Secondo invece per Loreto

Il sondaggio festivo su Instagram di Dubbing Marche incorona l’albero di Natale di Macerata come “il più bello delle Marche”. Su oltre 20mila votanti, al nostro capoluogo di provincia sono arrivate 2.804 preferenze, portando l’albero tech maceratese al primo posto della classifica. Al secondo posto quello di Loreto con 2.436 voti. Per il terzo posto invece si torna in provincia di Macerata con l’albero e gli addobbi di San Severino, che conquistano 2.354 voti. Tuttavia lo staff di Dubbing Marche ha un’idea ancora diversa di quale sia l’albero di Natale migliore del 2020. Il premio speciale dello staff va all’albero di Urbisaglia. Quest’anno insomma la provincia di Macerata è davvero regina del Natale, almeno secondo la “giuria popolare” di Instagram.