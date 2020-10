FESTIVAL - Sette gli spettacoli della kermesse regionale di teatro amatoriale, giunta alla quinta edizione

Per gli amanti del teatro amatoriale torna anche quest’anno “Marche in atti” il festival regionale ospitato al teatro Ferri di Montecassiano organizzato dalla Fita (Federazione italiana teatro amatori) e che vede il Comune di Montecassiano quale primo sostenitore della rassegna sin dall’edizione zero. Il 2020 è l’anno della quinta edizione, un anno particolare segnato dall’emergenza Covid, ma gli organizzatori sono riusciti a garantire il festival adeguandosi alle linee del recente decreto ministeriale che consente gli spettacoli nelle sale teatrali “a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori”. Dunque, per garantire la sicurezza degli spettatori e il rispetto delle misure, in base al nuovo dpcm i posti disponibili solo su prenotazione saranno 40 (il numero per informazioni e prenotazioni è il 320.0193017). La stagione, dunque, si avvia ma la prosecuzione sarà legata all’andamento del contagio e alle conseguenti misure che dovessero essere prese. Allora, entrando nel vivo del cartellone, sette sono gli spettacoli proposti. Si inizia domenica 18 ottobre con “7 minuti – Consiglio di fabbrica” della Compagnia La Piccola Ribalta alle ore 17.15. L’appuntamento successivo è per venerdì 23 ottobre (ore 21.30) con “Sesso contro amore” della Compagnia Filarmonico-Drammatica, mentre domenica 25 ottobre alle 17.30 saliranno sul palco gli attori di Teatri Solubili con lo spettacolo “Venticello romano”. Sabato 31 ottobre, invece, (ore 21.30) Teatro Drao & Teatro Tre porterà in scena “Esco o non esco”, mentre venerdì 6 novembre alle 21.30 sarà la volta di “Tennessee William’s Blues” della Compagnia VI Luglio. “Le susse di una zittella” è il titolo dello spettacolo del Teatro Accademia in calendario domenica 8 novembre (ore 17.30), mentre chiuderà il cartellone la Compagnia Tuttascena di Montecassiano domenica 15 novembre (ore 17.30) con lo spettacolo “Amate da morire”. Il costo del biglietto, posto unico, è di 8 euro.