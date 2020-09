MACERATA - Organizzate per sabato 26 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Ecomuseo organizza Passeggiate al tramonto, un’occasione per i visitatori di scoprire il Borgo di Case in terra cruda di Villa Ficana, unico esempio rimasto nella penisola italiana, tutelato con vincolo della Soprintendenza delle Marche dal 2003. Un importante modello di rigenerazione urbana e sviluppo locale sostenibile a pochi passi dal centro di Macerata. È un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, un borgo che parla di storia e di tradizioni: l’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana della rete Macerata Musei, si racconta attraverso delle visite speciali che si svolgeranno nel momento più romantico della giornata, quello del tramonto, quando i colori cambiano e i suoni si attenuano. Le passeggiate saranno accompagnate dai racconti dei volontari e delle volontarie dell’Ecomuseo. Percorso semplice, adatto anche a famiglie con bambini con gruppi massimo di 6 persone nel rispetto delle normative anticontagio da Covid 19. La durata delle passeggiate, previste alle 17,30-18-18,30-19-19,30, è di 30 minuti circa. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria all’email museovillaficana@gmail.com o al numero tel:0733470761 (da martedì a venerdì ore 9/18) Appuntamento all’ingresso del borgo. Nel rispetto delle attuali normative è obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza di almeno 1 metro per tutti i partecipanti all’evento. Informazioni nel sito www.ecomuseoficana.it e sulla pagina Facebook EcomuseoVillaFicana.