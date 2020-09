MACERATA - La consegna delle chiavi degli alloggi Erap questa mattina in Comune

Assegnate questa mattina in Comune a Macerata le chiavi di nove case popolari ad altrettante famiglie inserite in posizione utile nella graduatoria comunale. Si tratta di alloggi di proprietà dell’Erap di Macerata che sono stati consegnati dopo un intervento di ammodernamento e sono dislocati in via Verga, borgo Santa Croce, via Ugo Foscolo, via dell’Acquedotto, via Pace, vicolo dell’Asilo, via Volturno e via Pavese. Presenti all’incontro il presidente, il direttore e due funzionari dell’Erap Marche, il sindaco e gli assessori ai Lavori pubblici e ai Servizi sociali.