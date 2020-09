TURISMO - Sono otto le realtà che si sono messe insieme, Elisabetta Biagiola: «Un impegno a 360 gradi completo da parte del nostro settore»

Data memorabile quella di ieri per le agenzie viaggi di Civitanova, che per la prima volta hanno siglato un accordo di collaborazione facendo così nascere la CiViaggi Partnership. «In un momento storico importante come questo, che ha portato ad una situazione di estrema criticità probabilmente mai vissuta fino ad ora, il settore del turismo – spiega Elisabetta Biagiola di Mareva Tour – in particolare quello delle agenzie di viaggi, ha subito una flessione notevole. Già da gennaio scorso, con le prime avvisaglie, le agenzie viaggi sono state le prime ad accusare il colpo di quella che sarebbe stata forse una delle più grandi crisi dal dopoguerra a questa parte. Un lungo periodo di lockdown, dove noi agenti ci siamo ritrovati a lavorare (a porte chiuse) per far tornare a casa i nostri clienti bloccati all’estero o per gestire le cancellazioni di chi sarebbe dovuto partire in quel periodo e nelle date a venire. Un’assistenza continua che contraddistingue noi agenti professionisti».

Ma la voglia di non mollare e di ripartire hanno avuto la meglio ed è così che otto agenzie – Pagliarini Viaggi, Atlantide Viaggi, Teorie &Vacanze, Mareva Tour, Masterkey Travel, Freemax Travel, Zuni Travel e Trave Lust Viaggi -già dalle prime aperture del 18 maggio scorso hanno deciso di intraprendere un percorso insieme. «Collaborazione e condivisione – continua Biagiola – ma senza mai perdere la propria identità di agenzia. Progetti in comune come quello di valorizzare e promuovere il turismo e la ricettività di Civitanova, progetto già partito questa estate ottenendo un successo inaspettato “ tutto esaurito”, risultato ottenuto soprattutto grazie alla collaborazione con altre associazioni quali la Geamarche, l’associazione Albergatori, l’Abat, la Proloco Civitanova Marche, con i quali si è iniziato un programma di creazione pacchetti turistici per la nostra città e dintorni. Collaborazione che, in futuro, intendiamo estendere anche ad altri settori».

Orgoglio e soddisfazione dimostrati anche da parte del sindaco Fabrizio Ciarapica che non è voluto mancare a questo importante evento. Oltre a congratularsi per l’iniziativa, il sindaco ha sottolineato che finalmente anche le agenzie viaggi di Civitanova hanno una loro rappresentanza ed entrano di diritto a far parte della realtà organizzativa turistica della città insieme alle altre associazioni di settore già in essere. Inoltre ha ribadito l’importanza e l’efficacia di lavorare in simbiosi e in collaborazione con i vari settori per far si che si raggiungano i migliori risultati. «Il ringraziamento maggiore dobbiamo farlo al Comune di Civitanova in particolare all’assessorato al Turismo il quale, non appena a giugno scorso abbiamo proposto la nostra idea di collaborazione – prosegue Biagiola – ha subito sposato e sostenuto il nostro progetto. Abbiamo iniziato così la prima collaborazione con “E’ora di ripartire con noi agenti di viaggio di Civitanova”, un invito ad affidare le proprie vacanze e i propri viaggi ai professionisti del settore di Civitanova. Cogliamo così l’occasione di ringraziare anche Foto Emmegi di Civitanova per aver sostenuto questo nostro primo progetto insieme. Abbiamo voluto dare un senso anche alla scelta del nome e del logo: CiViaggi un connubio perfetto tra Civitanova e Viaggi e anche per la scelta dei colori rispetta ed esalta la nostra città giallo e rosso della bandiera e l’azzurro del nostro mare, e con un po’ di fantasia, la V potrebbe diventare un bellissimo Kukà (gabbiano). Un impegno a 360 gradi completo da parte del nostro settore, che più che mai invita tutti a riprogrammare i propri viaggi con chi del proprio lavoro ne fa una passione e ne sente una grossa responsabilità».