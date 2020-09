MACERATA - Il 10 settembre verrà scoperta la lapide di fronte alla casa, nel pomeriggio sarà aperta la Specola, sito dedicato a Padre Matteo Ricci e agli altri orientalisti marchigiani

Due giorni all’inaugurazione dell’Itinerario ricciano. Si tratta di un percorso che si snoda nel centro storico di Macerata per raccontare la città al tempo del gesuita consentendo al visitatore un viaggio nel tempo in 26 tappe che si conclude nel sito dedicato a Padre Matteo Ricci e agli orientalisti marchigiani Giuseppe Tucci, Cassiano Beligatti, Antelmo Severini, Giacomo Leopardi e Tedorico Pedrini ospitato nella Specola della Biblioteca Mozzi Borgetti. Il 10 settembre, alle 11,30 si svolgerà l’inaugurazione di un itinerario che arricchisce l’offerta turistico culturale del Comune, una scelta fortemente voluta dall’amministrazione realizzata con i fondi Iti-In-Nova Macerata, Por Fesr Marche 2014-2020 in collaborazione con la Regione e Macerata Musei. Il programma della giornata, dopo lo scoprimento della lapide affissa sulla facciata della casa, che si presume essere quella in cui nacque padre Matteo Ricci, in vicolo Ferrari, sarà la volta dell’inaugurazione della Specola dei Mondi d’Oriente. Nel pomeriggio dalle 15 la Specola verrà aperta al pubblico mentre alle 18, in piazza Vittorio Veneto, si terrà la lectio di Filippo Mignini professore ordinario di Storia della Filosofia nell’Università di Macerata che da moltissimi anni studia e promuove la figura e l’opera di Matteo Ricci, ed è direttore dell’Istituto Matteo Ricci per le relazioni con l’Oriente di Macerata, curatore dell’edizione italiana delle opere ricciane e curatore scientifico dell’allestimento de “Itinerario ricciano. Specola dei mondi d’Oriente”. A partire dall’11 settembre e fino a domenica 13, apertura straordinaria dalle 10 alle 17 con ingresso gratuito. I posti, nel rispetto delle nome anticovid, sono limitati. Dal 14 settembre, invece, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì l’apertura sarà dalle 10 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13 sempre con ingresso gratuito mentre nei giorni festivi sono previste solo visite guidate. È sempre necessaria la prenotazione: info@maceratamusei.it, telefono 0733 060279.