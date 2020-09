SAN SEVERINO - Tre sedi dedicate a mostre sull'opera dell'artista, attivo sia nel mondo della fotografia che della pittura. Taglio del nastro il 26 settembre

Mostra dedicata a Remo Scuriatti, il più grande artista settempedano del Novecento, in occasione dei 120 anni della nascita. San Severino gli rende omaggio con un’esposizione che ne ricorderà la figura di pittore e fotografo. L’evento, a cura di Alberto Pellegrino, si aprirà il 26 settembre e proseguirà fino al 28 febbraio 2021. Tre le sedi espositive: il palazzo della Ragione Sommaria, che ospiterà la sezione dedicata alla fotografia e alla prima stagione pittorica, la chiesa della Misericordia, che accoglierà le opere sul paesaggio marchigiano e la serie della Galattiche, e la pinacoteca comunale, dove troverà spazio una mostra nella mostra che ricorderà la “cerchia” di artisti che furono molto vicini a Scuriatti. La progettazione e l’allestimento dell’intero percorso esposito sono stati affidati a Shura Oyarce Yuzzelli. «Scuriatti è stato un grande maestro che ha sempre mostrato un fortissimo attaccamento con la sua città – dice il sindaco Rosa Piermattei -. Con immensa generosità ha deciso di lasciare al Comune la casa natale e tutto il suo patrimonio artistico, costituito dall’archivio fotografico e da un considerevole numero di opere pittoriche. Sia le opere fotografiche sia la quadreria sono state restaurate e predisposte per questa grande. Da questo evento ci si augura che possa emergere l’importanza di un personaggio che ha operato tra gli anni Venti e gli anni Sessanta, prima come fotografo estremamente valido nell’arte del ritratto e testimone della vita cittadina, poi come pittore che, in una iniziale fase figurativa. La mostra è promossa dal Comune ed è seguita dall’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, e dall’ufficio Cultura, con il patrocinio del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione, della Provincia di Macerata, dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, dell’Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, delle università di Camerino e Macerata, della Fondazione Claudi, della Fondazione Salimbeni per le Arti Figurative, del Rotary Club di Tolentino.