CIVITANOVA - Tre appuntamenti (da domani, 4 settembre) dedicati a teatro, scienza e grafica. Tra gli ospiti il docente di Unicam Giacomo Rossi, il dirigente di Malattie infettive di Macerata, Alessandro Chiodera, e Marco Di Stefano. A organizzare la lista Futuro in comune dell'ex sindaco Corvatta. L'obiettivo: «Ravvivare la città e dimostrare che si può fare molto con poco»

Tre sere dedicate alla grafica, al teatro, alla parola e alla scienza. Ad organizzarle è la lista Futuro in comune che fa capo all’ex sindaco Tommaso Corvatta: «vogliamo dimostrare che è possibile fare molto e a costo quasi zero per ravvivare Civitanova Alta».

Le serate che iniziano domani (4 settembre) e proseguiranno fino a fine settembre, si svolgeranno una a settimana (secondo appuntamento il 15, l’ultimo da definire), si svolgeranno infatti all’interno dell’ex tribunale del borgo alto. «Un format nato da un’idea e da un’esigenza – ha spiegato Corvatta – quella di stare insieme e proporre delle iniziative a Civitanova Alta. A dimostrazione che molto si può fare e quasi a costo zero». La prima serata ha come protagonista Marco Di Stefano del Teatro della comunità che assieme alla sua squadra composta da Tanya Khabarova e Stefano Dall’Omo realizzeranno un recital su poesie di Allen Ginsberg e Pablo Neruda. La seconda serata è dedicata alla scienza, sul tema del Covid-19: una chiacchierata a quattro fra lo stesso Corvatta nelle inedite vesti di intervistatore e come ospiti il docente dell’Università di Camerino Giacomo Rossi, 52 anni, medico veterinario livornese della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria che durante il lockdown ha elaborato una teoria brevettata e studiata anche a Oxford. Il docente illustrerà come partendo dal Coronavirus del gatto è riuscito a elaborare un protocollo di cura anche per gli umani eliminando l’asparigina. Insieme a lui ne discuteranno anche Alessandro Chiodera, dirigente del reparto malattie infettive dell’ospedale di Macerata e Roberto Calisti responsabile del dipartimento igiene e prevenzione dell’Asur. L’ultima serata invece è dedicata alla grafica e sarà ospite Andrea Rauch, illustratore e amico di Cartacanta.