MACERATA - L'uomo è stato fermato dai carabinieri in piazza Vittorio Veneto

Ubriaco, inveisce contro i passanti: multato per ubriachezza molesta dai carabinieri. Nel corso della notte un uomo di 34 anni si trovava in piazza Vittorio Veneto. Erano circa le 3 quando l’uomo ha iniziato a molestare i passanti. E’ stato fermato da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Macerata, impegnata nei controlli legati all’ordinanza per il contenimento dei contagi Covid. I militari lo hanno identificato e in seguito sanzionato per ubriachezza molesta.