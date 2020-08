MACERATA - Messo a punto dopo un ferimento a Porto Recanati nel weekend. Domani riunione per l'arrivo di Salvini in provincia. Il comitato si riunirà anche in vista di Ferragosto

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al prefetto di Macerata Flavio Ferdani, si è riunito oggi per fare il punto dopo che nel weekend una persona è stata ferita a Porto Recanati.

«L’incontro è servito a perfezionare il coordinamento delle forze in campo, allo scopo di garantire una più efficace copertura del territorio sia in termini di fasce orarie sia di zone più a rischio con particolare riferimento al contrasto della movida incontrollata, che sempre più frequentemente sfocia in episodi di violenza, nonché alla diffusione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti – dice la Prefettura in una nota -. Al fine di garantire una “Movida Sicura”, è stato concordato anche un piano per poter intervenire in caso di eventi che possono mettere a repentaglio la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone, mettendo a punto una serie di ulteriori misure che mirano ad innalzare il livello della sicurezza in città e la sua vivibilità, sostituendo una logica di prevenzione a una logica di repressione. In questa delicata fase – ha precisato il Prefetto in apertura della riunione – in cui le regole della mobilità sono profondamente mutate, con la progressiva ripresa delle attività produttive, commerciali e soprattutto turistiche è assolutamente necessario mantenere sempre alta l’attenzione per contenere il rischio più grave del momento, quello discendente dagli assembramenti, dagli atti violenti contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti».

Al termine dell’incontro è stata decisa una prima rimodulazione dei servizi di controllo del territorio con specifiche misure, nelle fasce serali e notturne, da parte di forze di polizia con il concorso del personale della polizia locale in prossimità delle piazze principali e dei luoghi di ritrovo frequentati dai più giovani. A seguire e alla presenza del sindaco di Macerata è stato fatto il punto sulla manifestazione che vedrà la partecipazione del senatore Matteo Salvini giovedì. Durante l’incontro sono stati esaminati gli aspetti organizzativi ed è stato disposto per domani un tavolo tecnico a cura della Questura per la predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Il comitato è stato programmato anche in vista di Ferragosto, sia sul piano delle norme anti contagio che per la sicurezza stradale.