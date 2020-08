IL GOVERNATORE arriva giovedì alle 11. Il sindaco Piergentili: «Nonostante le incertezze legate al Covid, siamo riusciti a realizzare diversi progetti che siamo lieti di presentare»

Il presidente Luca Ceriscioli giovedì alle 11 in visita a Sarnano. «La prima tappa sarà il percorso pedonale che si estende da piazza della Libertà al parco del Serafino e collega la parte centrale del paese al modernissimo polo scolastico ricostruito dopo il sisma grazie alla generosità della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ed alla Fondazione Andrea Bocelli e la Fondazione Only The Brave di Renzo Rosso – si legge in una nota del Comune – . A seguire, il presidente sarà accompagnato lungo la via delle Cascate Perdute, l’itinerario recentemente inaugurato che si snoda tra il centro storico e i boschi intorno a Sarnano toccando tre suggestive cascate da poco riportate alla luce. La giornata si concluderà con la visita in anteprima alla performance d’arte contemporanea “Sarnano dentro e fuori”: un evento di arte pubblica ideato dall’artista Fausto Olmelli, curato da Alessandra Mazzetti ed organizzato da Martina Vallesi che si terrà dal Loggiato di Via Roma alla Picassera la sera dello stesso giorno (leggi l’articolo)».

«Nonostante le incertezze legate al Covid, a Sarnano siamo riusciti a realizzare diversi progetti che siamo lieti di presentare al presidente Ceriscioli – spiega il sindaco Luca Piergentili -. Tra questi la realizzazione del nuovo parco pedonale e l’apertura della Via delle Cascate Perdute che ci ha portato un numero altissimo di visitatori e un’ampia visibilità online. Il calendario estivo, ricco di eventi a ingresso gratuito, sta attirando pubblico di diversa provenienza geografica, mentre le passeggiate guidate nel centro storico, in programma per tutto il mese di agosto, stanno riscuotendo un grandissimo successo. Ottimi risultati anche per le Terme di San Giacomo e per tutti gli operatori legati alle attività outdoor: dal BikePark Mille700 di Sarnano Experiences, ai percorsi di Sarnano in Bici e Sibillini Park Enduro, fino alle escursioni a piedi con guide trekking professioniste».