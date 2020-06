SAN SEVERINO - Il ritrovamento in un appezzamento di terreno in località Agello. L'ordigno bellico è stato fatto brillare dal nucleo artificieri dell'Arma di Ancona

Risalirebbe al secondo conflitto mondiale l’ordigno bellico inesploso rinvenuto, parzialmente dissotterrato, in un appezzamento di terreno in località Agello, nel Comune di San Severino Marche. Durante i lavori di rimozione di una siepe un agricoltore del posto ha visto sbucare dal terreno qualcosa. Resosi conto che si trattava di una bomba da mortaio in pessimo stato di conservazione, ha dato subito l’allarme.

L’intervento dei militari della compagnia Carabinieri di Tolentino e di quelli della stazione di San Severino Marche ha permesso di mettere subito in sicurezza l’area. Nella stessa giornata del ritrovamento il nucleo artificieri dell’Arma di Ancona ha provveduto a far brillare l’ordigno in sicurezza.